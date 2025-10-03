ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.66
usd:
331.21
bux:
100350.86
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Új szabályokat hoztak a trappista sajtokra

Infostart

Külön rendelet jelent meg erről a sajtféléről, illetve a vadkovász szó használhatóságáról.

A Magyar Élelmiszerkönyv I. kötet tejtermékekről szóló előírása 2009-ben bővült a trappista sajtra vonatkozó előírásokkal, majd ezt néhány év múlva kiegészítették a részletesebb követelmények meghatározásával, hogy ne csak a termékcsoport szintű (érlelt, félkemény sajt) követelmények vonatkozzanak rá, hanem termékszinten is legyenek kritériumok, amelyek köre kiterjedt a felhasználható összetevőkre, a sajt alakjára, méretére, összetételi szabályokra is.

A csütörtök esti Magyar Közlönyben újabb szigorítás történt. Nagy István agrárminiszter rendelete a trappista sajtra vonatkozó minőségi követelményekről szól, hogy „biztosítsa ezáltal a fogyasztói bizalom megerősödését” – derül ki a szövegből. Az előírásokban szerepelnek a sajt összetevőire, méretére, szárazanyag-tartalmára vonatkozó előírások csakúgy, mint az alakját és a sótartalmát szabályozók. Például hasáb alakú trappistát lehet gyártani, de sajtként forgalomba hozni csak szeletelt vagy reszelt formában lehet majd.

Azt is hosszan részletezték, hogy a termék mikor megfelelő, itt például a csomagolására, a sajt állagára és hasonló tulajdonságokra vannak leírások.

A hvg.hu mindezzel kapcsolatban megjegyzi: ez az első sajtféle, amelyre külön jogszabályt hoztak.

Nagy István agrárminiszter rendeletének második fele arról szól, hogy a vadkovász kifejezést tartalmazó jelöléssel kizárólag olyan terméket lehet forgalmazni, amely kovászos technológiával, legfeljebb 8 Celsius-fok hőmérsékleten legalább 12 órán keresztül történő kelesztéssel készült, és a felhasznált kovász kizárólag vadkovász, amely liszt és víz keverékének fermentációjával, természetes mikroorganizmusok segítségével jön létre.

A pénteki nappal már hatályba is lépett a rendelet. A kritériumoknak így már meg nem felelő pékipari termékeket még 7 napig lehet gyártani, a sajtokat pedig még 30 napig, és ezek a minőségmegőrzési idejük lejártáig forgalmazhatók.

Kezdőlap    Belföld    Új szabályokat hoztak a trappista sajtokra

magyar közlöny

nagy istván

trappista sajt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

 

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Elkezdték postázni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ez lesz a menetrend

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

Az elmúlt hónapok forinterősödését követően egyre többször merül fel a kérdés, hogy meddig folytatódhat ez tovább. Vannak érvek, amiket a további erősödés mellett fel lehet hozni: az MNB kamatpolitikája egyértelműen ilyen, de ha valaki nagyon akar, a folyó fizetési mérleg enyhe többletére is rámutathat, illetve a régiós devizák és inflációs folyamatok elmúlt évekbeli mozgásába is beleláthatja, hogy a forintnak akár tovább kellene erősödnie. A jelenlegi inflációs cél és növekedési, illetve versenyképességi kilátások fényében azonban a forint tartós, további nominális felértékelődése fenntartható módon csak akkor következhetne be, ha Magyarországon elkezdene gyors ütemben javulni a termelékenység. De milyen árfolyamra számíthatunk a jövőben?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban

Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban

Megnéztük, hogy milyen újépítésű ingatlanokat lehet vásorolni az Otthon Start Program a segítségével a két északnyugati városban: Győrben és Sopronban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One of victims killed in Manchester synagogue attack was hit by police gunfire, chief constable says

One of victims killed in Manchester synagogue attack was hit by police gunfire, chief constable says

The family Jihad Al-Shamie, who police believe carried out the attack, express "deep shock and sorrow" and condemn the "heinous act".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 13:13
Egy pert megnyert, egyet elveszített Strasbourgban Szabó Tímea
2025. október 3. 12:55
Vemhes elefánt érkezik a vidéki magyar városba
×
×
×
×