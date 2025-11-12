ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.59
usd:
331.91
bux:
108149.88
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tejfölöket pakol a hűtőbe egy dolgozó a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én. Ezen a napon életbe lépett az árrésstop, amely harminc alapvetőélelmiszer-kategóriánál 10 százalékban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Szigorítaná a kormány, mit lehet tejfölnek nevezni – a terméktanács szerint a hazai kínálat védelme a cél

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A jogszabály-módosítással vélhetően az a cél, hogy a tejföl megnevezés csak a megfelelő számú tejsavbaktériumot tartalmazó élőflórás savanyított termékek esetében legyen engedélyezett – mondta az InfoRádióban Harcz Zoltán. Az utóhőkezelésnek alávetett termékekre azonban a javaslat szerint a jövőben már nem használhatják a tejföl megjelölést, hanem savanyú tejszínkészítményt kell árulni azokat.

A kormány megelégelte a trükközéseket, a Magyar Élelmiszerkönyv tervezett módosítása után már nem lehet akármit tejfölnek nevezni. A kormány honlapjára felkerült javaslat szerint a jövőben csak az élőflórás termékek viselhetnék ezt a nevet, az utóhőkezelt változatokat „savanyú tejszínkészítményként” kellene árulni. A módosítás után a gyártók és a forgalmazók egy év türelmi időt kapnának. A javaslatot 15 napig lehet véleményezni, végleges döntés csak utána születhet róla.

A Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója az InfoRádióban elmondta: a magyar tejipar már 2023-ban kezdeményezte ezt a szigorítást. Ami a legfontosabb tudnivaló, hogy a hazai boltokban kapható tejfölök tekintetében semmilyen változás nem történik, továbbra is csak élőflórás, savanyított tejtermék kapható tejföl néven. Harcz Zoltán úgy fogalmazott, „ez a hagyomány, természetközeli termékként az élőflóra nagyon fontos értéke ezeknek a savanyított termékeknek”.

Az eddigi szabályozásban azonban volt egy kiskapu, ugyanis az utóhőkezelt tejfölök esetében nem volt egyértelműen tiltott az adalék. A mostani módosítással ezt a kiskaput zárnák be.

„Sem az import tekintetében, sem a jelenlegi magyar tejföl-kínálatban nincs egyetlen doboz utóhőkezelt tejföl sem”

– hangsúlyozta az ügyvezető igazgató. Mindez azt jelenti, hogy a fogyasztók szempontjából semmilyen változást nem hoz a tervezett jogszabály-módosítás. A javaslat alapján mindössze annyi változás történik, hogy „ha valakinek valahol Európában eszébe jutna, hogy utóhőkezelt tejfölt gyártson, akkor azt nem lehet tejfölként eladni” Harcz Zoltán megfogalmazása szerint.

Mint mondta, utóhőkezelt, savanyított termékekkel szinte bárhol lehet találkozni, például egy Európában előállított utóhőkezelt joghurt eljuthat az ázsiai piacra is, hiszen „könnyebben eláll”. Úgy véli,

a mostani kezdeményezésnek az a célja, hogy a tejföl megnevezés csak a megfelelő számú tejsavbaktériumot tartalmazó élőflórás savanyított termékek esetében legyen engedélyezett.

Az utóhőkezelésnek alávetett termékekre azonban nem használhatják a tejföl megjelölést, hanem a már említett utóhőkezelt, savanyú tejszínkészítmény névvel kell illetni azokat.

Magyarországon a tejföl névnek jó a brandje, Harcz Zoltán szerint a döntéshozók vélhetően úgy gondolták, ezt meg kell védeni, mert külföldről érkezhetnek olyan termékek is, amelyek nem felelnek meg az említett kritériumoknak, mégis tejfölként adják el, megtévesztve a vásárlókat. A Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója elmondta: az utóhőkezelt változatok olcsóbbak és hosszabb ideig elállnak, nem kell hűteni sem azokat, sőt adalékokat is tartalmazhatnak. Ezzel szemben a tejföl friss, mindig hűtendő, a leghasznosabb alkotórésze, az élőflóra természetközeli. „Ezt szoktuk meg fogyasztóként, illetve ezt állítja elő a magyar tejipar is” – tette hozzá.

Harcz Zoltán azt javasolja, hogy a jogszabály-módosítástól és a pontos meghatározástól függetlenül mindig olyan tejfölt keressünk a boltokban, áruházakban, amelyeknél fel van tüntetve a tejföl megnevezés.

Ha nem figyelünk, összekeverhetjük növényi alapú fölökkel, amelyek előállításánál a tejzsír alkotórészt növényi zsírokkal helyettesítik.

Megnyugtatott mindenkit, hogy a hazai boltokban a tejtermékek (például vaj, tej, sajt, tejföl) mindenhol százszázalékban állati eredetű, tejalapú termékek. Amelyik termékre viszont az van írva, hogy növényi tömb vagy föl, azoknál részben vagy egészben növényi eredetről lehet szó.

Magyarországon továbbra is rendkívül népszerű és kedvelt termék a tejföl: 2023-ban 70 ezer tonnát, míg tavaly 67 ezer tonnát fogyasztottunk belőle. Ez azt jelenti, hogy egy főre átlagosan 7–7,5 kilogrammnyi tejfölt termelnek idehaza egy évben. Harcz Zoltán kiemelte, hogy a tejföl-kínálat legnagyobb része hazai eredetű, és van benne élőflóra, ami a legfontosabb tulajdonsága a savanyított termékeknek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Szigorítaná a kormány, mit lehet tejfölnek nevezni – a terméktanács szerint a hazai kínálat védelme a cél

módosítás

elnevezés

tej terméktanács

tejföl

harcz zoltán

magyar élelmiszerkönyv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szigorítaná a kormány, mit lehet tejfölnek nevezni – a terméktanács szerint a hazai kínálat védelme a cél

Szigorítaná a kormány, mit lehet tejfölnek nevezni – a terméktanács szerint a hazai kínálat védelme a cél
A jogszabály-módosítással vélhetően az a cél, hogy a tejföl megnevezés csak a megfelelő számú tejsavbaktériumot tartalmazó élőflórás savanyított termékek esetében legyen engedélyezett – mondta az InfoRádióban Harcz Zoltán. Az utóhőkezelésnek alávetett termékekre azonban a javaslat szerint a jövőben már nem használhatják a tejföl megjelölést, hanem savanyú tejszínkészítményt kell árulni azokat.
Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

A magyar–amerikai nukleáris deal keretében a Westinghouse szállítani fog fűtőanyagot a paksi atomerőműhöz, továbbá az SMR-ek, vagyis a kis moduláris erőművek tekintetében is előrelépések történtek – mondta el az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.
 

Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Orbán Viktor: egy magyar kormánytag Amerikában utómunkálatot végezhet

Szakértő: az amerikai védőpajzs nem váltja ki a blokkolt uniós forrásokat

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több mint 8 milliárd forintért kelt el a híres drágakő, mégis csalódást okozott az aukció

Több mint 8 milliárd forintért kelt el a híres drágakő, mégis csalódást okozott az aukció

Hidegzuhanyként érte az ékszerpiacot, hogy mindössze 25,5 félmillió dollárt (mintegy 8,5 milliárd forintot) adtak a Christie’s genfi árverésén a Mellon Blue-ért, amelyet a világ egyik legkülönlegesebb gyémántjaként tartanak nyilván. A csodás kék, kivételes tisztaságú 9,51 karátos kő ezelőtt 11 esztendővel már megfordult aukción, akkor 32,6 millió dollárt ért a Sotheby’s rendezvényén. Ennek fényében lelombozó, hogy a most elért ár, ha a pénzromlást is figyelembe vesszük, 60%-os értékvesztést mutat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak

Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak

Csökkent a kiskereskedelmi forgalom növekedése október 1. és november 1. közötti négy hétben, a vásárlók a Black Friday-t várhatják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

The White House accuses Democrats of creating a "fake narrative". It also says the victim is the late Virginia Giuffre.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 19:46
Neonfényekbe öltözve újulhat meg a Nagykörút
2025. november 12. 19:25
Nagy a mosolygás a palackvisszaváltó automatáknál
×
×
×
×