Szennyezés gyanúja miatt riasztották a Dunához a rendőröket Szobnál - videó

Bejelentés érkezett Szobról a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálathoz. A bejelentő szerint a Duna érintett szakaszán vélhetően nagy kiterjedésű olajszennyeződés volt megfigyelhető.

A szolgálat a levegőből derítette fel a "szennyeződés" kiterjedését míg a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vízirendőrei kisgéphajóval a jelenség okát keresték.

Egyeztetve az érintett hatóságokkal végül szerencsére kiderült, hogy a fenékről felszakadt szerves anyagok kerültek a felszínre, így a jelenség természetes eredetű volt és nem szennyeződés okozta.

A nyitókép illusztráció