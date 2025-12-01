Különleges díszkivilágítást kapott Budapest egyik legszebb parkja

November utolsó hétvégéjén elkezdődött a Városliget történetének leggrandiózusabb adventi időszaka, melynek tetőpontja a Millennium Háza környezetében megvalósult fényinstalláció-együttes. A városligeti ünnepi időszak központja a Millennium Háza és annak közvetlen környezete, ahol a látogatókat egy aprólékosan megtervezett, látványos fényjáték fogadja: a helyszínre megérkezve a Rózsakerten át vezet az út, egy igazi fényalagúton keresztül, a hangulatot pedig a rózsalugas teszi teljessé, amely sűrű fényfűzér-borítást kapott.

A helyszínen megidézik a Liget egyik legkedveltebb attrakcióját, a BalloonFly kilátót is, amely rendhagyó formában köszön vissza: egy karácsonyi fényekkel és díszekkel gazdagon felöltöztetett miniatűr ballon idézi meg a lebegés élményét. A park adventi díszítését a Zsolnay-szökőkút téli fényárba öltöztetése teszi teljessé, egyedülálló látványosságot kínálva a látogatók számára.

Az adventi időszakban a Városliget programkínálatában nyolc helyszínen több mint két tucat esemény, többek között adventi közös éneklés, karácsonyi meseelőadások és a népszerű Mikulás-tájfutás szerepel.

A tájékoztatás szerint a park kulturális intézményei nyolc helyszínen több mint két tucat programmal várják a karácsony előtti időszakban a családokat; a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, a ResoArt Villa és a Millennium Háza idén különösen változatos ünnepi programokkal csatlakozik az eseménysorozathoz.

A karácsonyi élménykínálathoz csatlakozva a Liget gasztróhelyei a Pavilonkerttől a Léghajó kertig ünnepi finomságokkal, valamint klasszikus, és szezonális ételekkel várják a látogatókat. A Liget Budapest Projekt tervezésekor kiemelt cél volt a park rendezvénykínálatának megújítása és minőségi emelése, az idei adventi időszak ennek az elképzelésnek a megvalósulását tükrözi.

A Városliget ma már a főváros egyik legmodernebb, legpezsgőbb és leginkább családbarát helyszíneként működik,

ahol az ünnepi program egyszerre őrzi a hagyományokat és mutatja be a park 21. századi arculatát. A park megújulásának köszönhetően az idei évben egy olyan összetett ünnepi programkínálat jött létre, amely nemzetközi összehasonlításban is ritkaságszámba megy: a parkba látogatók egyetlen helyszínen élvezhetik a Városligeti Műjégpálya évszázados hagyományait, a Széchenyi Gyógyfürdő, valamint a Vajdahunyad vára patinás hangulatát.

Ezt a klasszikus élményt emelik 21. századi szintre a Liget Budapest Projekt részeként megvalósult világszínvonalú kulturális intézmények: a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Szépművészeti Múzeum és a Millennium Háza, melyek nem csupán építészeti remekműként, hanem gazdag ünnepi programkínálattal járulnak hozzá a városligeti advent fényéhez.

A Városligetben megvalósuló további ünnepi programokról bővebb információk a https://ligetbudapest.hu/advent-a-ligetben linken találhatók.