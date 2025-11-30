Őt fogadta Orbán Viktor még szombat este, csodaszép fotót posztoltak a találkozóról

A Kereszténydemokrata Internacionálé 2025. november 21-23. között tartott tisztújító kongresszusán Pastranát egyhangúlag újabb négy évre erősítették meg tisztségében, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig újraválasztották a szervezet alelnökévé.
Interesante e importante conversación esta noche con @PM_ViktorOrban en el #monasteriocarmelitas. Muchas gracias por su amistad y hospitalidad. @idccdi_ pic.twitter.com/nlSAKmG1V5— Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 29, 2025
Andres Pastrana újraválasztását követően látogatott Budapestre.