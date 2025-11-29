ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Andrés Pastranát, a Kereszténydemokrata Internacionálé (IDC-CDI) elnökét, korábbi kolumbiai államfõt a Karmelita kolostorban 2025. november 29-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktort újraválasztották

Infostart / MTI

A Kereszténydemokrata Internacionálé tisztújító kongresszusán a jelenlegi elnököt egyhangúlag újabb négy évre erősítették meg tisztségében, Orbán Viktor miniszterelnököt is újraválasztották a szervezet alelnökévé.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke szombaton hivatalában fogadta Andres Pastrana Arango urat, a Kolumbiai Köztársaság korábbi államfőjét, a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A Kereszténydemokrata Internacionálé 2025. november 21-23. között tartott tisztújító kongresszusán Pastranat egyhangúlag újabb négy évre erősítették meg tisztségében, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig újraválasztották a szervezet alelnökévé.

Andres Pastrana újraválasztását követően látogatott Budapestre.

