Hajvágás volt az ajándék

A Baptista Szeretetszolgálat Utcafront szolgálata a kőbányai önkormányzat támogatásával – mások mellett a Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével – ismét megszervezte a „Több mint ételosztás” elnevezésű, komplex szolgáltatást nyújtó rendezvényét.

Az eseményre elsősorban a főváros 10. kerületében, közterületen és intézményekben élő hajléktalan embereket vártak.

A baptista szeretetszolgálat jótékonysági akciója Kőbányán

Egy tál meleg étel mellett használt, de jó minőségű ruhaneműt és tartós élelmiszert kaphattak a segítőkhöz fordulók, akiknek önkéntes szakemberektől lehetőségük volt orvosi, szociális és jogi tanácsokat kérni, tüdőszűrésen és szemészeti vizsgálaton részt venni, lelki problémáikkal lelkipásztor, pszichiáter, valamint gyászfeldolgozó módszer specialista foglalkozott.

Aki igényelte, azt fodrász és manikűrös is fogadta ezen a délutánon.

A szolgáltatások ismét népszerűnek bizonyultak, amit az is jelzett, hogy még a korábbi alkalomhoz képest is többen, több mint ötszázan éltek a szociális munkások és önkéntesek felkínálta lehetőséggel.