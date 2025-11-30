Elhunyt Dr. Séber Lajos, az "Ember"

A neves szakember, aki közel fél évszázadon (46 éven) át gyógyította a helybélieket, nagy űrt hagy maga után - írja a nool.hu.

Dr. Séber Lajos 1976-ban szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, majd ezt követően azonnal megkezdte munkáját a salgótarjáni intézményben.

Belgyógyász szakvizsgát 1981-ben, majd kardiológiai szakvizsgát 1990-ben tett. 1979-ben Miniszteri Kitüntetésben részesült.

"

Munkásságára a kiemelkedő szakmai tevékenység, a kiegyensúlyozott, magas színvonalú munka, a példaértékű teherbírás és a figyelmesség volt jellemző. Célkitűzése volt a betegközpontú gyógyítás folyamatos fejlesztése és a betegek komfortjának növelése.

A kórház közleménye kiemelte, hogy Dr. Séber Lajos „Ember” volt, aki oktatott, nevelt, és akihez a betegek és a kollégák is bizalommal fordulhattak.

A búcsúztatás

A kórház tájékoztatása szerint a nagyra becsült szakembert december 6-án, szombaton 13 órakor kísérik utolsó útjára a salgótarjáni Új Központi Temetőben.