2025. november 29. szombat Taksony
Nyitókép: Blake Little/Getty Images

Leégett a húsüzem háromszintes épülete a belvárosban

Infostart

Hatalmas lángokkal küzdöttek meg a tűzoltók Makón.

Kigyulladt egy háromszintes raktárépület Makó belvárosában, a Deák Ferenc és Eötvös utca által határolt területen, a városi tűzoltóság közvetlen szomszédságában – írta honlapján a katasztrófavédelem. A teljes terjedelmében égő épületet makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, kívülről, több oldalról, hat vízsugárral és két létrasugárral oltják. A rajok emellett védik a környező épületeket is.

Később hozzátették: lángok már nincsenek, a tüzet eloltották. A Deák Ferenc–Eötvös utca által határolt területen egy háromemeletes, fa födémszerkezetű épület égett teljes terjedelmében. A tűzoltók hét víz- és két létrasugárral a lángokat már eloltották, az izzó részek felkutatásán és eloltásán dolgoznak.

A katasztrófavédelmi mobil labor a környező utcákban méréseket végzett, szokásostól eltérő koncentrációt sehol nem mértek. A tűz által érintett épület alsó szintjén húsüzem volt,

ott nyersanyagot tároltak, az első emeleten autógumik, építési anyagok, valamint nagyjából kétszázötven kilogrammnyi füstölt kolbász volt, a második emelet még felújításra vár, a tetőtérben pedig semmit nem tároltak. Az anyagi kár jelentős.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Belföld    Leégett a húsüzem háromszintes épülete a belvárosban

tűz

katasztrófavédelem

makó

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Itt a Moody's döntése Magyarországról!

Itt a Moody's döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody's – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Around 6,000 planes have been grounded to undergo an urgent software update after a vulnerability was identified.

2025. november 28. 22:20
Mesterterv: mi a jelentősége Orbán Viktor moszkvai látogatásának?
2025. november 28. 21:45
Ha Wizz Air-rel utazik ezt feltétlenül olvassa el!
