Leégett a húsüzem háromszintes épülete a belvárosban

Kigyulladt egy háromszintes raktárépület Makó belvárosában, a Deák Ferenc és Eötvös utca által határolt területen, a városi tűzoltóság közvetlen szomszédságában – írta honlapján a katasztrófavédelem. A teljes terjedelmében égő épületet makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, kívülről, több oldalról, hat vízsugárral és két létrasugárral oltják. A rajok emellett védik a környező épületeket is.

Később hozzátették: lángok már nincsenek, a tüzet eloltották. A Deák Ferenc–Eötvös utca által határolt területen egy háromemeletes, fa födémszerkezetű épület égett teljes terjedelmében. A tűzoltók hét víz- és két létrasugárral a lángokat már eloltották, az izzó részek felkutatásán és eloltásán dolgoznak.

A katasztrófavédelmi mobil labor a környező utcákban méréseket végzett, szokásostól eltérő koncentrációt sehol nem mértek. A tűz által érintett épület alsó szintjén húsüzem volt,

ott nyersanyagot tároltak, az első emeleten autógumik, építési anyagok, valamint nagyjából kétszázötven kilogrammnyi füstölt kolbász volt, a második emelet még felújításra vár, a tetőtérben pedig semmit nem tároltak. Az anyagi kár jelentős.

