tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Borzalmas körülmények között halt meg egy nő Sárváron

Infostart / MTI

Meghalt egy nő egy sárvári épületben történt lakástűzben hétfőn - közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

Egy könnyűszerkezetes épületben keletkezett tűz. A tűzoltók kiérkezésekor az épületből füst áramlott, kis területen tüzet, a padláson izzást tapasztaltak. Az épületből egy gázpalackot is kihoztak.

Az épületben egyedül lakó nő a tűzeset során életét vesztette - tudatta a helyettes szóvivő.

Pápai tűz

Egy családi ház öt négyzetméteres kazánháza égett ki teljesen Pápán, a Veszprémi úton.

Garázstűz

Egy lakóház huszonnégy négyzetméteres garázsa égett Hajóson, az Ady utcában. A település önkéntes tűzoltói érkeztek elsőként a helyszínre, rövid időn belül megfékezték a lángokat, amelyek nem terjedtek tovább.

