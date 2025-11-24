Borzalmas körülmények között halt meg egy nő Sárváron

Egy könnyűszerkezetes épületben keletkezett tűz. A tűzoltók kiérkezésekor az épületből füst áramlott, kis területen tüzet, a padláson izzást tapasztaltak. Az épületből egy gázpalackot is kihoztak.

Az épületben egyedül lakó nő a tűzeset során életét vesztette - tudatta a helyettes szóvivő.

Pápai tűz

Egy családi ház öt négyzetméteres kazánháza égett ki teljesen Pápán, a Veszprémi úton.

Garázstűz

Egy lakóház huszonnégy négyzetméteres garázsa égett Hajóson, az Ady utcában. A település önkéntes tűzoltói érkeztek elsőként a helyszínre, rövid időn belül megfékezték a lángokat, amelyek nem terjedtek tovább.