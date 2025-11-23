Videón, ahogy óriási lángokkal küzdenek a tűzoltók Budapest szívében

A fővárosi tűzoltók négy vízsugárral oltották el a lángokat – közölte a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.
Egy kétszintes, lakatlan épület tetőszerkezete gyulladt ki vasárnap kora hajnalban a IX. kerületi Gát utcában. A helyszínre nagy erőkkel érkeztek ki a fővárosi tűzoltók, akik a tető mintegy százötven négyzetméterét érintő tüzet négy vízsugárral oltották el. A rajok két vízsugárral belül dolgoztak, míg két vízsugárral kívülről fékezték meg a lángok továbbterjedését. A tűzeset során személyi sérülés nem történt. A tűz okát még vizsgálják.