ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Meglepő eset: nem akar nagy halat fogni a horgász

Infostart

Döme Gábor világbajnok horgász javaslatot nyújtott be a Magyar Országos Horgász Szövetséghez, amely új alsó és felső méretkorlátok bevezetését célozza a harcsák esetében. A kezdeményezés célja a törzsállomány és a kapitális példányok védelme a természetes vizeken.

Döme Gábor javaslata szerint a harcsák minimálisan elvihető mérete 80 centiméter, míg a maximálisan elvihető felső határ 150 centiméter legyen.

A horgász álláspontja szerint a harcsa jelenleg az egyetlen olyan nemeshal és csúcsragadozó Magyarországon, amelynek a természetes vizeken nincs meghatározva felső méretkorlátja, így a törzsállomány nem élvez kellő védelmet, ellentétben a ponttyal, amurral, csukával vagy süllővel - számol be a pecaverzum.hu.

A javaslatot megelőzően Döme Gábor egy éven át gyűjtötte a horgászok, tógazdák és vízkezelők véleményét belföldön és külföldön egyaránt.

A harcsák nemzeti kincsek

A kezdeményező indoklása szerint egyre szélesebb körben terjed az a vélemény, hogy a nagy testű, kapitális harcsák – mint a vizek nemzeti kincsei – egyértelműen a vizekben kell, hogy maradjanak, és ne a konyhaasztalon végezzék.

Döme Gábor hangsúlyozta, hogy a javaslat nem a halfogyasztás ellen irányul, hanem az önmérséklet és a fenntarthatóság érdekében született.

Lehetőséget kell biztosítani az alsó korosztály számára a felerősödésre, a kellő méret elérésére és legalább az egyszeri reprodukcióra (ívásra).

A horgász kiemelte azt a tapasztalatot is, hogy már léteznek horgászegyesületi kezelésben lévő tavak, ahol a harcsa már 150 centiméter felett védelmet élvez, és ezeken a területeken „tökéletes egyensúlyban van a halállomány”, és nem fogyasztották ki az összes pontyot.

Az elkészült javaslatot a Mohosznak megküldték. Döme Gábor bízik benne, hogy a szövetség befogadja, megfontolásra érdemesnek tartja, majd a szakértőkkel és vízkezelőkkel folytatott egyeztetések után pozitív döntést hoz.

Kezdőlap    Belföld    Meglepő eset: nem akar nagy halat fogni a horgász

horgászat

harcsa

mohosz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel
Ahogy az előrejelzések ígérték, a péntek reggeli havazás után szombat reggelre is több helyen ébredtek fehér tájra, elsősorban a Dunántúlon, de Borsodból is küldtek az emberek havazós fotókat, videókat. A hétvége további részében is számítani kell csapadékra, valamint nehezített közlekedési viszonyokra.
 

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

Kismamák, itt a hó - téli öltözködési kisokos a babás sétákhoz

Borzasztó állapotban vannak egyes budapesti hidak, az egyik különösen

Borzasztó állapotban vannak egyes budapesti hidak, az egyik különösen

Egyre rosszabb állapotban van a Petőfi híd, ezért mihamarabb el kellene kezdeni a felújítását, ám jelenleg még a tervezés sem kezdődött el. A Budapest Műhely legfrissebb kutatásai szerint ezután az Árpád híd, majd a Rákóczi híd rekonstrukciója következhet, de újabb Duna-hidak építésére is szükség lenne.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Rendkívül gyorsan, akár jövő héten aláírhatják az orosz-ukrán háborút lezáró békeegyezményt, Donald Trump amerikai elnök legalábbis ezt akarja elérni intenzív, mindkét félre irányuló nyomásgyakorlással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan tárgyal Trumppal, az ukrán vezető előnyösebb békefeltételeket akar elérni Amerikánál, Európa és Kijev is úgy látja, a legtöbb pontban Oroszországnak kedvez a tervezett egyezmény. Közben a fronton az orosz hadsereg szinte teljesen megszállt két fontos várost is: Kupjanszk és Pokrovszk fölé kitűzték a támadók a győzelmi zászlót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást: havazás, erős szélviharok érik el az országot

Kiadták a riasztást: havazás, erős szélviharok érik el az országot

Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

The gathering in South Africa comes as US President Donald Trump gives Ukraine until Thursday to agree to the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 08:00
A motorosoknál is veszélyesebbek már az elektromos rolleresek
2025. november 22. 07:00
Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel
×
×
×
×