Tényleg a kamera lesz a szuperfegyver a MÁV dolgozóit és utasait fenyegetőkkel szemben

169 testkamerával rendelkezik a MÁV-csoport – mondta el az InfoRádióban a Magyar Államvasutak szóvivője, Váczi Viktor.

„Ezeket használják országszerte a vonatokon a jegyvizsgálók, azonban további eszközök beszerzésének előkészítése is folyamatban van. A tapasztalatok mindenképpen azt mutatják, hogy elrettentő ereje van a felvétel lehetőségének bizonyos helyzetekben, a MÁV Csoport pedig kiemelten fontosnak tartja a munkatársai védelmét, testi-lelki épségük megőrzését, illetve ezáltal a bántalmazások megelőzését, elkerülését” – mondta.

A vasúttársaság célja, hogy minél több szolgálati helyen biztosítani tudja a testkamera használatát – tette hozzá Váczi Viktor.

„A vonatokon, illetve a buszokon fontos szempont, hogy azok már rendelkezzenek fedélzeti kamerákkal, így például a korszerű KISS és FLIRT motorvonatok is beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és folyamatosan szerelik fel fedélzeti kamerákkal a MÁV Csoport további szerelvényeit is.

A MÁV Csoportnál az autóbuszok nagy részén is szintén van már fedélzeti kamerarendszer, és ezen kívül a járműveken felül az autóbusz- és vasútállomásokon is sok helyen működnek ilyenek, amelyeknek szintén jelentős szerepük van a bűncselekmények felderítésében, bizonyításában, de akár a megelőzésében is.”

Idén eddig 125 bántalmazás történt a MÁV Csoport közfeladatot ellátó munkatársaival szemben.

Ezek 21 százaléka a buszvezetőket érintette,

77 százaléka pedig a vonaton dolgozó jegyvizsgálókkal szemben történt.

Tavaly jegyvizsgálók esetében 100 eset történt, míg buszvezetőkkel szemben 224-szer követtek el valamilyen verbális vagy fizikai erőszakot.

Az elkövetők ellen minden esetben feljelentést tesznek.