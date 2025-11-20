Orbán Viktor megnevezte azt a személyt, aki miniszterelnököt csinált belőle két alkalommal is

Orbán Viktor az Angyalok és építészet - Makovecz Imre 90 című tárlat megnyitóján úgy fogalmazott, Makovecz Imre életműve nem építészeti teljesítmény, hanem magyar civilizációs ajánlat, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, áttetszően, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök.

Makovecz Imre azt tanította, hogy a nemzet nemcsak győzelemből épül, hanem abból is, hogy a vereség után van bátorság építeni - idézte fel a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a magyarok, ha elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: majd megnyerjük a háborút.

Orbán Viktor kiemelte, "Makovecz Imre nélkül ma nem állhatnék itt".

Elmondása szerint Makovecz Imre nélkül 1998-ban nem tudták volna megállítani a "kommunista restaurátorokat", nem lettek volna polgári körök, és nem tudtak volna felállni a 2002-es választási vereség után sem.

Nélküle nem lett volna 2010-ben kétharmados választási győzelem és alkotmányos forradalom sem, nélküle nem lenne keresztény és nemzeti alkotmány, és "nélküle sem 1998-ban sem 2010-ben nem lehettem volna Magyarország miniszterelnöke" - jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök felidézte Mózes történetét, aki a pusztai vándorlás után nem léphetett be az ígéret földjére.

Makovecz Imre, "a magyarok Mózese" is csak egy rövid pillantást vethetett a kommunizmus és a posztkommunizmus összesen 65 évét felváltó világra. "A máig tartó polgári és nemzeti korszak szabad levegőjéből épp csak egy lélegzetnyi jutott neki", de pontosan tudta, hogy nemcsak négy év következik, hanem egy hosszú korszak, amelyben a magyarok külön-külön és a magyarság együtt is magára találhat - fogalmazott a miniszterelnök.

Makovecz Imre nem gondolta, hogy ez hibátlan világ lesz, de tudta, hogy "vége a bedeszkázott égbolt korszakának", és az jön, amire mindig is vágyott, ami a legjobbat fogja kihozni a magyarokból - fűzte hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök idézte Weöres Sándor versét: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra, és azt mondta, Makovecz Imre volt ennek a költeménynek az "eleven megtestesülése": létrája lába a magyar földön állt, felső foka az égbolthoz támaszkodott.

Munkái azt üzenték, csak akkor élsz helyesen, ha mindig felfelé tartasz, ha a gravitációval szemben felemeled a lelked - vélekedett Orbán Viktor.

"Azt is tőle tanultam, hogy a magyarság kemény nép, ezért, ha nincs vezetője, eszi egymást" - mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy nem azért van szükség vezetőre, mert a magyar birka nép, hanem azért, mert a magyarok erősek, és az erős embereket össze kell tartani, mert ha nincs rend, egymásnak mennek.

Makovecz Imre "ha ma látna bennünket, örülne a szíve", láthatná, hogy "nem vagyunk a meghátrálás emberei" - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy Magyarországot, a magyar jövőt a Makovecz szervezte szellemi összeesküvés mentette meg 1990 után, amelyben részt vett például Fekete György, Jókai Anna, Szabó Magda és Nemeskürty István is.

A haza mindent megelőző szolgálatában hívő magyarok legnagyobb, nyílt összeesküvése volt ez, amelyet nem lehetett sem felszámolni, sem leszámolni vele - fűzte hozzá.

Orbán Viktor szerint nem tudhatjuk, milyen idők jönnek, de - mint mondta - a rendíthetetlen magyarok nyílt összeesküvése nélkül a jövőben sem maradhatunk talpon.