2025. november 20. csütörtök
Az Angyalok és építészek - Makovecz Imre 90 című kiállítás a Műcsarnokban 2025. november 20-án. A tárlat november 21. és 2026. február 1-je között látogatható.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kihirdették a Makovecz Imre-díj győztesét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Bodonyi Csaba építőművész kapta a 2025-ös Makovecz Imre-díjat, amelyet az Angyalok és építészet - Makovecz Imre 90 című kiállítás nyitónapján adtak át csütörtök este a Műcsarnokban.

Sáros László, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának tagja kiemelte, hogy a díjazott „Makovecz Imre országépítő szellemében felismerte és erős hittel, következetes eltökéltséggel vállalta, hogy építészetében saját erejéből a magyar vidék architektúrája értékeit felemeli, példaként állítva azt a környezetére érzékeny, azért tenni akaró és tudó emberek és közösségek számára”.

Sáros László szerint Bodonyi Csaba „tapasztalatai érvényesítésében negyedszázados tokaji főépítészsége is közrejátszott, ahol megtanulta Makovecz Imre állítását, miszerint az építészet dolga folytatni a teremtést”. Hozzáfűzte: Bodonyi Csaba tetteivel műveli és ápolja a Kárpát-medence magyarságának kultúráját, bizonyítva ezzel azt a tényt, hogy az építészet nem lehet politikafüggő, tudatosan vállalja azt, hogy szándéka az utódok nevelésében is meghatározó erő kell, hogy legyen.

Kultúra    Kihirdették a Makovecz Imre-díj győztesét

díj

makovecz imre

építész

Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus

Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus
Természetes módszert javasol az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegséget terjesztő amerikai kabóca elleni védekezéshez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új kutatása. A szőlősorok közé vetett virágos növénytakaró vonzza azokat a hasznos ízeltlábúakat, amelyek természetes ellenségei a szőlőkabócának – mondta az InfoRádióban a kutatóintézet projektvezető kutatója, Mezőfi László.
