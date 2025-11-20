Kihirdették a Makovecz Imre-díj győztesét

Sáros László, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának tagja kiemelte, hogy a díjazott „Makovecz Imre országépítő szellemében felismerte és erős hittel, következetes eltökéltséggel vállalta, hogy építészetében saját erejéből a magyar vidék architektúrája értékeit felemeli, példaként állítva azt a környezetére érzékeny, azért tenni akaró és tudó emberek és közösségek számára”.

Sáros László szerint Bodonyi Csaba „tapasztalatai érvényesítésében negyedszázados tokaji főépítészsége is közrejátszott, ahol megtanulta Makovecz Imre állítását, miszerint az építészet dolga folytatni a teremtést”. Hozzáfűzte: Bodonyi Csaba tetteivel műveli és ápolja a Kárpát-medence magyarságának kultúráját, bizonyítva ezzel azt a tényt, hogy az építészet nem lehet politikafüggő, tudatosan vállalja azt, hogy szándéka az utódok nevelésében is meghatározó erő kell, hogy legyen.