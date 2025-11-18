ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 18. kedd
Nyitókép: BKK

Jönnek a modern, akadálymentes BKK-gépek

Infostart

Új szakaszába lép a Budapesti Közlekedési Központ automatahálózatának teljes körű megújulása: a héten elkezdődik az első 50 darab jegy- és bérletkiadó automata korszerűsítése. Ennek köszönhetően a fővárosban utazók hamarosan megbízhatóbb, gyorsabb és a látássérült ügyfelek számára is akadálymentesen használható készülékeken válthatják meg jegyeiket és bérleteiket – közölte a BKK.

2025. november 18-ától kezdődik és a következő hónapokban, majd 2026 során is folyamatosan zajlik a BKK automatahálózatának teljeskörű megújítása. Az elöregedett, több mint tíz éve működő BKK automaták helyett teljesen felújított modern készülékek állnak üzembe a legforgalmasabb helyszíneken, többek között a Deák Ferenc téren, a Blaha Lujza téren, a Nyugati pályaudvarnál és a Kelenföld vasútállomásnál lévő közlekedési csomópontban. Idén tervezetten 50 automata felújítása valósul meg öt ütemben, heti tízes bontásban.

A projekt az egész hálózat átfogó fejlesztését jelenti, a felújítás során a készülékek összes részegységét kicserélik, többek között a nyomtatót, az érme- és készpénzkezelő egységet, a bankkártyás terminált stb. A hálózatmegújítás részeként 2026-ban 35 vadonatúj automata is érkezik a régiek helyett – olvasható a Budapesti Közlekedési Központ oldalán.

A BKK automatahálózata a jövőben egyszerre lesz korszerűbb és hozzáférhetőbb, a vásárlás minden korábbinál kényelmesebb és megbízhatóbb lesz az utasok számára. A megújuló gépek a legmodernebb, felhőalapú rendszeren keresztül kommunikálnak majd, ami lehetővé teszi a hibák gyors észlelését, a távfelügyeletet, valamint az automaták rugalmas karbantartását. A fejlesztés hozzájárul a fenntartható működéshez is, hiszen az új eszközök energiatakarékos komponensekkel üzemelnek, és hosszabb élettartamra készültek – közölték.

Az akadálymentesség is kiemelt szempont

A BKK célja, hogy minden ügyfele – beleértve a látás- és mozgássérült embereket is – önállóan, segítség nélkül használhassa a jegy- és bérletautomatákat. A felújított készülékek ennek érdekében speciális, akadálymentes funkciókkal is rendelkeznek. Ha például a látássérült felhasználó csatlakoztatja a készülékhez a saját fülhallgatóját, a rendszer automatikusan elindítja a felolvasó üzemmódot. Ilyenkor az automata felolvassa a képernyőn megjelenő információkat (például a kosár tartalmát, vagy a kiválasztott jegyek darabszámát stb.), miközben a felhasználó egyszerű, jobbra-balra mozdulatokkal navigálhat a felületen. A felolvasó üzemmód hangereje is könnyen változtatható, a személyes adatok védelme érdekében pedig a funkció aktiválásakor a képernyő automatikusan elsötétedik.

A kialakításba és tesztelésbe bevonták az akadálymentességben érintett szervezeteket, többek között a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét (MVGYOSZ), valamint a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségét (MEOSZ) is, amelyek az akadálymentes használat szempontjából vizsgálták a felújított automaták működését.

A BKK célja, hogy a budapesti közösségi közlekedésben utazók minden csomópontban gyorsan, kényelmesen és akadálymentesen intézhessék a jegy- és bérletvásárlást – írták.

