2025. november 16. vasárnap
Tartalékos katonák a Magyar Honvédségben
Nyitókép: Magyar Honvédség

Itt az újabb Századvég felmérés a sorkatonaságról

Infostart

A magyarok 80 százaléka elutasítja a sorkatonaság visszaállításának lehetőségét.

„Európa harcban áll” – jelentette ki Ursula von der Leyen szeptemberi beszédében. A nyilatkozat mérföldkőnek tekinthető: azóta Brüsszel és a tagállami vezetők egy része amellett érvel, hogy az EU és Oroszország közötti fegyveres konfliktus elkerülhetetlen, így az Uniónak át kell állnia a hadigazdaságra.

Mivel a harcokhoz nemcsak fegyverre, hanem katonákra is szükség van, egyre több tagállamban intenzív vita kezdődött a kötelező sorkatonaság visszaállításáról. Németországban például már megkezdődtek a tárgyalások és a kormánykoalíció tagjai egyetértésre jutottak abban, hogy több katonára van szükségük, mert – ahogyan Friedrich Merz kancellár fogalmazott – „Európa még nem áll háborúban, de ez már nem is béke”. Október végére Horvátországban – az Európai Néppárthoz tartozó HDZ javaslatára – a parlament elfogadta, hogy tizenhét év után állítsák vissza a kötelező szolgálatot.

A kérdést Lengyelország is napirendre tűzte.

A Századvég új kutatása rámutat, hogy a hazai felnőtt lakosság négyötöde ellenzi a sorkatonaság bevezetését.

Megkérdezteék az embereket a sorkatonaságról.

A kérdésben össztársadalmi konszenzus van: a FIDESZ-KDNP szavazók 91 százaléka mellett a bizonytalanok 80 százaléka és a Tisza szimpatizánsok háromnegyede is elutasítja a kötelező szolgálat visszaállítását.

Van olyan uniós ország, ahol már szinte luxuscikk az áram

Van olyan uniós ország, ahol már szinte luxuscikk az áram
A cseheknek egyre nagyobb gondot okoznak a magas villanyszámlák, miközben Szlovákiában az árak továbbra is a legalacsonyabbak közé tartoznak Európában. Az Európai Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a cseh háztartások az idei év első felében több mint 37 eurócentet, fizettek az áramért. Ez jóval meghaladja az uniós átlagot, amely kilowattóránként 32 cent körül alakult.
Közvéleménykutatás Kárpátaljáról, a visszacsatolásról is volt kérdés

Közvéleménykutatás Kárpátaljáról, a visszacsatolásról is volt kérdés

A Közép-európai Stratégiai Intézet friss, reprezentatív közvélemény-kutatása rávilágít arra, mit gondolnak maguk a kárpátaljai emberek a Magyarországot érő, területi igényekről és orosz paktumról szóló vádakról. A kutatás, amely kiterjedt a nemzeti kisebbségekre is (így 300 magyart is megkérdeztek), azt mutatja, hogy a kárpátaljaiak többsége elutasítja az összeesküvés-elméleteket.
 

Visszavonultak az ukránok

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában

Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában

Vasárnapra virradó éjjel megint tömegesen lőttek ki drónokat az orosz és ukrán csapatok egymásra. A beszámolók szerint mindkét fél azt állítja, hogy a drónok nagy többségét hatástalanította.

Forradalom a fővárosi közlekedésben: hétfőtől tesztelik az új e-buszokat

Forradalom a fővárosi közlekedésben: hétfőtől tesztelik az új e-buszokat

Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata Budapesten, a járművek a tervezettnél korábban, már december elejétől forgalomba is állhatnak.

Feud erupts between Trump and ally Marjorie Taylor Greene ahead of Epstein files vote

Feud erupts between Trump and ally Marjorie Taylor Greene ahead of Epstein files vote

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

