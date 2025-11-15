ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: találkozzunk Győrben!

Infostart / MTI

Aki békét akar, velünk tart - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel, a győri háborúellenes gyűlés előtt a Facebook-oldalán.

Felidézte: az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffiahálózat dézsmálja az európai támogatásokat.

Orbán Viktor kiemelte: Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon.

"A különbséget zongorázni lehet. Most még" - közölte a kormányfő. Hozzátette: de a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik "mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt". Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést.

"Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: találkozzunk Győrben!

ukrajna

orbán viktor

győr

béke

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János az Arénában: az a kérdés, hogy valódi vagy hipotetikus pénzek szerepelnek majd az uniós költségvetésben

Bóka János az Arénában: az a kérdés, hogy valódi vagy hipotetikus pénzek szerepelnek majd az uniós költségvetésben

Az unió következő hétéves költségvetésével kapcsolatban jelenleg nem a számok a fontosak, hanem az, hogy kinek és milyen befolyása lesz arra, hogy a források hova kerülnek – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Úgy látja az Európai Bizottság mozgástere nő e téren, és a Magyarország számára fontos programoktól pénzt vesz el, amit aztán Ukrajnába küld.
 

Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor akcióban, megtorpant a Tisza

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jönnek az új siklóbombák, az oroszok keleten nyomulnak előre - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Jönnek az új siklóbombák, az oroszok keleten nyomulnak előre - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Érkeznek az új típusú siklóbombák a frontra: Oroszország  idén 500 új, nagyobb hatótávolságú változatot gyárthat ukrán értesülések szerint. Miközben Európa hatalmai a hibrid fenyegetésekre készülnek, Keleten az oroszok megindultak: pénteken nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Az orosz hadsereg tegnap bejelentette Oresztopil és Rih elfoglalását. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump megint meghúzta a váratlant: ez most az élelmiszerpiacot rengetheti meg

Trump megint meghúzta a váratlant: ez most az élelmiszerpiacot rengetheti meg

Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

The US president confirmed he intends to sue the broadcaster for at least $1bn over the Panorama edit of a 2021 speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 15. 08:17
Kiütötte a feltört boltban iddogáló betörőt a zsákmányolt whisky, rendőrök ébresztették - videó
2025. november 15. 08:00
Bóka János: az a kérdés, hogy valódi vagy hipotetikus pénzek szerepelnek majd az uniós költségvetésben
×
×
×
×