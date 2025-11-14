Kijöttek a hivatalos információk az új bolti árazásról

A kormány a közelmúltban az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet és a drogériai termékek árának csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 93/2025. (V. 8.) kormányrendelet módosításáról döntött, ez meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentést 2026. február 28-ig meghosszabbították. Az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést december 1-től kiterjesztették a következő 14 élelmiszer termékkörre:

marha-fehérpecsenye, marhafelsál,

sertés májas és sertésmájkrém,

félkemény sajt,

sajtkrém,

kenhető sajt,

alma,

körte,

szilva,

szőlő,

fejes káposzta,

paradicsom,

vöröshagyma,

zöldpaprika,

bébiétel.

Az intézkedésekkel kapcsolatban a Nemzetgazdasági Miniszter közölte: az árréscsökkentés a bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.

„ A kormány azonban itt nem áll meg, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is” – hangsúlyozta az NGM.