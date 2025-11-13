ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 13. csütörtök Szilvia
Kriston Zoltán postás autójába rakja az önkormányzat kézbesítésre váró csomagjait a nyíregyházi 1. számú postahivatal udvarán 2016. december 9-én. A Magyar Posta dolgozói Nyíregyháza mintegy 19 ezer nyugdíjas lakosának kézbesítik a város 2500 forint értékű karácsonyi ajándékcsomagját.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Két kulcsfontosságú napra hívja fel a figyelmet a posta

Infostart / MTI

November 30-ig meg kellene rendelnie a karácsonyi ajándékot annak, aki távol-keleti webáruházból szeretne vásárolni, a hazai webshopoknál pedig december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket – hívta fel a figyelmet a Magyar Posta közleményében.

A vállalat kiemelte: a magánszemélyek és a webáruházak által belföldön december 19-ig postára adott csomagok érkeznek meg karácsonyig a címzettekhez.

A posta a közleményben felidézte, hogy a PwC kutatása szerint a magyar online kiskereskedelem tavaly 114 millió hazai és nemzetközi megrendelést kezelt, ami 15 százalékos növekedés egy év alatt. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a Távol-Keletről érkező küldemények aránya is, amelyek ma már a Magyar Posta szerződéses csomagforgalmának több mint 20 százalékát teszik ki. A társaság forgalmának negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, a legforgalmasabb napok már december első hetében jelentkeznek.

A PwC egy tanulmánya rámutat arra is, hogy az online vásárlóknak már csaknem 40 százaléka preferálja a csomagautomatás átvételt a rugalmasság és kényelem miatt. A Magyar Posta jelezte: csomagautomata-hálózata 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, és az automatákat a kézbesítők munkanapokon kétszer is felkeresik. A vállalat jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal áll az ügyfelek rendelkezésére.

A posta a közleményben hangsúlyozta: az ünnepi időszakban sem szabad megfeledkezni a biztonságról az online rendelések során. Érdemes minden esetben megbízható webáruházból rendelni, illetve kevesebb kockázattal jár, ha ismeretlen webshopból történő rendelés esetén az előre utalás helyett inkább az utánvételes fizetést választják a vásárlók.

