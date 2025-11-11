Remek programokkal ünnepli születésnapját Budapest

November 17-én egyszerre emlékeznek meg Buda, Pest és Óbuda egyesítéséről, valamint Nagy-Budapest létrejöttének 75. évfordulójáról. Nnovember 14. és 16. között a BKV-val közös szervezésű Metrófesztivál háromnapos programsorozatában Nagy-Budapesthez 1950-ben csatlakozó városrészek művészeti iskolái, kórusai, zenekarai és tánccsoportjai mutatkoznak be. A fellépők az ünnepség ideje alatt zenével, tánccal és közös énekléssel töltik meg a metróállomásokat.

Pénteken, november 14-én nyitja meg kapuit a Budapest Vásárcsarnokai jóvoltából a Városháza parkban a főváros karácsonyi vására, a Budapest karácsony 2025, ahol korcsolyapálya, téli finomságok sora és számos egyedi kézműves termék várja a látogatókat. Szombaton, november 15-én a születésnap alkalmából Karácsony Gergely főpolgármester Budapest Hősei díjat ad a főváros cégei azon munkatársainak, akik nap mint nap Budapestért dolgoznak, akik szakmai teljesítményükkel, közösségi szerepvállalásukkal vagy emberi hozzáállásukkal méltóvá váltak az elismerésre.

Szombaton és vasárnap ismét útjára indul a bulivillamos, amelyre a Deák Ferenc téren lehet felszállni előzetes regisztráció alapján.

"A Deák Ferenc tértől Kelenföld végállomásig közlekedő járaton utazás közben nemcsak jó zenéket hallgathatunk és táncolhatunk, hanem élvezhetjük az esti Budapest fényeit". Az ünnepségsorozat záróeseménye Nagy-Budapest november 17-i születésnapja, ezen a napon adják át a Budapestért díjakat, a Pro Urbe Budapest díjakat, valamint a Budapest díszpolgára kitüntetéseket. A díszközgyűlést az idén 200 éves Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezik meg. A város születésnapján mindenki részese lehet annak, ami igazán budapesti: a sokszínűségnek, az összetartozásnak és a közös ünneplésnek.

A közös ünneplés és a nyitottság egyik példája a Budapesti Fesztiválzenekar immár hagyományos, Budapest születésnapjához kapcsolódó mini-koncertsorozata, amelynek keretében a zenészek kilépnek a koncerttermekből, és belemerülnek a budapesti éjszakába, hogy Pest és Buda népszerű sörözőiben, kávéházaiban és bisztróiban ismert klasszikus dallamok csendüljenek fel különleges formában.

Budapestnek nemcsak az ünnepségsorozat ad különleges fényt, hanem mindaz a kulturális örökség, amely városszerte körbeveszi.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány által meghirdetett ösztöndíj azokat a produktumokat támogatja, amelyek ezt az örökséget igyekeznek feltárni és bemutatni. Az ösztöndíjak nyerteseinek kihirdetését és az idei Pro Cultura Urbis díjak átadóját november 21-én tartják a Három Hollóban.