eur:
usd:
bux:
2025. november 8. szombat
Group of kids playing video games on smart phone after school
Túl sok időt tölt a gyerek a képernyő előtt? – hasznos tanácsok a Bethesdától

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Szakmai konferenciát szervezett a Bethesda Gyermekkórház szülőknek és gyermekekkel foglalkozó szakembereknek a képernyőidő hatásairól és a digitális egyensúly megteremtésének lehetőségeiről. Nagy Péter, az intézmény tudományos igazgatóhelyettese az InfoRádióban elmondta: nagyon komoly pszichés tünetek is jelentkezhetnek, mert az okoseszközök túlzásba vitt használata felerősíthet bizonyos problémákat, főleg azoknál, akik hajlamosabbak a szorongásra vagy nagyon stresszesek.

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza szakértők és szülők számára szakmai konferenciát tartott, ahol előadásokkal, workshopokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel hívták fel a figyelmet arra, milyen káros hatásai lehetnek a túlzott képernyőhasználatnak, továbbá a digitális egyensúly megteremtésének lehetőségeiről is beszéltek az előadók. A rendezvényen a legfrissebb kutatásokat is ismertetve bemutatták a képernyőidő-csökkentést segítő chartát, valamint ismertették azt is, hogyan tudják a gyermekekkel foglalkozó szakemberek – pedagógusok, védőnők, pszichológusok, logopédusok és más segítők – a mindennapi gyakorlatban alkalmazni a szakértői ajánlásokat.

Nagy Péter, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettese Képernyőidő-csökkentés lehetőségei a gyermekkorban címmel tartott előadást a konferencián, továbbá részt vett egy szakmai kerekasztal-beszélgetésen is a témában. A gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos az InfoRádióban azt mondta, mára „kicsúszott a kontroll alól” a digitális eszközök használata, aminek a gyermekek esetében megvannak a veszélyei. Egyebek mellett azért tartotta fontosnak, hogy létrejöjjön ez a szakmai konferencia, mert a tapasztalatai szerint a szülők közül nagyon sokan tanácstalanok. Mint fogalmazott, a Bethesda Gyermekkórházban is „lecsapódtak a következményei” a túlzott képernyőhasználatnak.

A szülők különböző testi és fizikai problémák, elhízás, valamint alvásproblémák miatt fordultak gyerekeikkel a Bethesda Gyermekkórház szakembereihez. Nagy Péter szerint az is hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek rosszul alszanak, ingerülten kelnek vagy nehéz őket felébreszteni, hogy lefekvés előtt sokáig nyomkodják vagy nézik a kütyüjeiket. Figyelmeztetett, hogy nagyon komoly pszichés tünetek is lehetnek, mert

a digitális világ, illetve az okoseszközök túlzásba vitt használata felerősíthet bizonyos problémákat, főleg azoknál, akik hajlamosabbak a szorongásra vagy nagyon stresszesek.

A közösségi médiában és más platformokon ugyanis azzal is szembesülhet a gyermek, hogy mások élete könnyebb, más családok boldogabbak, és ez a folyamatos viszonyítás, összehasonlítás depressziót vagy más pszichés zavart válthat ki. A lányoknál ugyancsak az állandó megfelelési kényszer miatt adott esetben testképzavar alakulhat ki, és folyamatosan elégedetlenek lesznek magukkal.

„Olyan gyerekek kerülnek kórházba, de minimum ambuláns ellátásba, akiknek nem kellene. Pszichés vagy egyéb egészségügyi problémáikat sok esetben a túlzott képernyőhasználat és online jelenlét okozza, ami megelőzhető lenne” – jegyezte meg Nagy Péter.

Közös gondolkodás, családi kísérlet

Azt tanácsolja a szülőknek, hogy ha már azt érzik, túl sokat van a gyerek a képernyő előtt, kezdjék el mérni, mennyi időt tölt ilyen tevékenységgel. Nagyon fontos, hogy ebben az egész család vegyen részt, mert sok esetben tapasztalható az, hogy nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is sokat telefonoznak, tévéznek. Nagy Péter szerint célszerű naplót vezetni, amibe fel lehet írni, hogy az egyes családtagok mennyi időt töltöttek a képernyő, számítógép, laptop előtt vagy a kütyük, játékkonzolok nyomkodásával. Az adott hét végén pedig érdemes készíteni egy összegzést, illetve átbeszélni azt, ki milyen tevékenységet végzett az átlagostól vagy a megszokottól több ideig.

A következő lépés egy cél kitűzése lehet, hogy egy vagy két hónap múlva mennyivel szeretnénk csökkenteni a képernyőidőt. A Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettese szerint nagyon fontos, hogy a családban megbeszéljék, honnan indulnak és hova szeretnének eljutni. Azt javasolja, hogy mérhető és reális célokat tűzzön ki magának, illetve a gyermekének mindenki.

Az a legjobb, ha egy konkrét számot, óramennyiséget jelölnek ki a szülők, például egy hónapon belül 10 százalékkal kell csökkenteni a képernyőidőt vagy le kell vinni napi két óra alá.

Nagy Péter úgy véli, ha a gyerek látja, hogy az egész család részt vesz a folyamatban, könnyebben alkalmazkodik és nagyobb az esély rá, hogy betartja a megbeszélteket. Ez tulajdonképpen egy kísérlet, illetve egy fejlődési folyamat, amiben nem azt érzi a gyerek, hogy büntetésben van, hanem inkább azt, hogy hozott egy döntést a család, amihez igyekszik tartani magát mindenki. A gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos kiemelte: arra is nagyon oda kell figyelni, hogy valamilyen hasznos, izgalmas időtöltéssel töltsék ki azt az időt, ami felszabadul a telefonok, tabletek, játékok félretételével.

A Bethesda Gyermekkórház már tavaly elindított egy programot a képernyőidő csökkentése érdekében, amelyben mintegy száz család vett részt. A visszajelzések, tapasztalatok nagyon pozitívak voltak, és a gyerekeknek jutalom, jó érzés volt, hogy mást csinálhatnak a kütyük nyomkodása helyett. Nagy Péter elmondta: természetesen a lázadó kamaszok másképp viselkednek, ők sokszor bevágják az ajtót, és azonnal leülnek a gép elé vagy elkezdenek telefonozni. A kisiskolásoknak, alsó tagozatosoknak viszont a visszajelzések alapján jó élmény, ha a nap végén a család együtt leül az asztalhoz vacsorázni, beszélgetni, és mindenki elmeséli, mi történt vele azon a napon, amiben mindenki partner, és a szülők sem a telefonjukat nézik.

Természetesen nem kell teljesen megszüntetni a képernyőhasználatot, sőt az is jó élmény lehet a gyereknek, ha az édesanyjával, édesapjával és a testvérével közösen néz meg egy mesét, filmet vagy sorozatot. A hangsúly azon van, hogy együtt tölti az időt a család. Nagy Péter szerint ha a családok figyelnek az arányokra, a kitűzött célokra, a közös programokra, akkor ideális esetben a gyerek azt fogja érezni, hogy jobb és gazdagabb lett az élete, miközben kevesebb időt tölt a képernyő előtt.

Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
