Könnyű tárgyalásra számít az amerikai elnökkel Orbán Viktor kormányfő – a nap hírei

Könnyű tárgyalásra számít az amerikai elnökkel a magyar kormányfő, miközben súlyos kérdésnek nevezte az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alóli magyar mentesség ügyét. Orbán Viktor útban Washington felé úgy nyilatkozott: nagy a tétje, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik másik országot, mert nincs tengeri kikötője.

Lengyelország cseppfolyósított földgázt importálna az Egyesült Államokból Szlovákia és Ukrajna számára. A tervezett éves mennyiség 4–5 milliárd köbméter lehet, ami Szlovákia teljes fogyasztásával egyezik meg. A felek várhatóan közös nyilatkozatot tesznek az athéni energiakonferencia után.

Ellátási gondokat okozhat, hogy a horvát Janaf vállalat nem szállította le a pozsonyi Slovnaft finomítónak az esedékes, 58 ezer tonna kőolajat. A MOL szlovákiai leányvállalata szerint ez szerződésszegés, amely veszélyezteti az üzemanyagexportot, mivel az EU tiltja az orosz eredetű kőolajtermékek kivitelét. A Janaf korábban műszaki okokra hivatkozva tartott vissza 90 ezer tonna olajat.

Kártérítési pert indít a főváros a szolidaritási hozzájárulásként 2023-ban jogtalanul beszedett pénz visszaszerzéséért. Karácsony Gergely főpolgármester ezt azután jelentette be, hogy a Kúria is kimondta, 2023-ban törvénytelenül inkasszálta az államkincstár a főváros folyószámláját, és törvénytelenül vont le a számláról a 28 milliárd forintot.

A veszélybe kerülő bérek miatt egy hetet adtak a félbemaradt kormányzati-budapesti tárgyalások folytatására a 27 ezer dolgozót képviselő fővárosi szakszervezetek. Karácsony Gergely azt közölte: a város működőképessége, a dolgozóknak járó bérek kifizetésének biztonsága akkor garantálható, ha tárgyalóasztalhoz tudják kényszeríteni a kormányt.

Felfüggesztett börtönbüntetést kért a csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolt Iványi Gáborra és több ellenzéki politikusra a Fővárosi Nyomozó Ügyészség – írta a 24.hu. A lap értesülését a Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette.

Továbbra is kritikusan száraz a talaj az Alföldön – közölte agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. A tanulmány alapján az őszi vetések egyelőre nem találnak nedvességet, de a hét végén várhatóan számottevő eső érkezik, így javulhat a helyzet.

Ismét a befagyasztott orosz vagyonok felhasználását sürgette Ukrajna védelmére Volodimir Zelenszkij államfő. Az ukrán elnök a szerda éjszakai újabb orosz légicsapásokra utalva arról beszélt: nem elegendő a jelenlegi nyomásgyakorlás, mert Moszkva célpontja továbbra is a civil lakosság, a létfontosságú infrastruktúra és az energiarendszer.

Belgium megerősíti légtérbiztonságát az elmúlt napokban tapasztalt dróntevékenységek miatt — jelentette be a kormány rendkívüli ülése után a belügyi és nemzetbiztonsági miniszter. Az elmúlt hetekben azonosítatlan drónok zavart okoztak repülőtereken és katonai bázisokon szerte az országban.

Még ebben a hónapban önkéntes védelmi és katonai tanfolyamok indulnak Lengyelországban. A védelmi tárca tervei szerint már jövőre 400 ezer ember kaphatna védelmi és katonai ismereteket azokon az önkéntes tanfolyamokon, amelyeken kiskorúaktól a nyugdíjasokig minden lengyel állampolgár részt vehet.

Eltávolíttatta az ukrán zászlót a cseh képviselőház épületéről a testület új elnöke - közölte a cseh közszolgálati hírtelevízió. Tomio Okamura, a jövőbeni kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia elnöke úgy nyilatkozott: koalíciós partnereikkel megegyeztek abban, hogy a cseh állami épületeken cseh zászlók lesznek. A bírálók azonban felhívták a figyelmet arra, hogy az épületen kint van az izraeli zászló is.

Csehországban elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását az államfő. Petr Pavel pozitívan értékelte a távozó kabinet munkáját. Az elnök felkérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet ügyvezetőként maradjon a helyén az Andrej Babis vezette új kormány megalakulásáig.

Egy újabb elrabolt külföldi diák holttestét adta vissza a Hamász. Az izraeli hatóságok Tel-Avivban azonosították a földi maradványokat, miközben a Hamász még 6 holttest visszaszolgáltatásával tartozik a tűzszüneti megállapodás szerint.

A gázai helyzetről egyeztetett a Palesztin Hatóság elnökével XIV. Leó pápa a Vatikánban. A Szentszék tájékoztatása szerint a gázai civil lakosság megsegítése, a háború befejezése, valamint a két állami megoldás szerepelt a témák között.

Törökországban négy újságírót vettek őrizetbe Isztambul ellenzéki polgármesterének korrupciós ügyével összefüggésben. A letartóztatottak között van a Köztársasági Néppárt közkapcsolati koordinátora, és további újságírókat is beidéztek kihallgatásra hamis információk terjesztése és bűnszervezet segítése vádjával.

Az Egyesült Államokban aktuális képviselői megbízatása lejártával visszavonul a közélettől Nancy Pelosi, a demokraták egykori képviselőházi frakcióvezetője. A San Franciscó-i politikus 2003-2023 között volt a demokraták egykori képviselőházi frakcióvezetője, és, amikor pártja többségben volt, házelnök is.

Romániában sürgősségi rendelettel engedélyezi a kormány a településekre bejáró medvék azonnali kilövését. A jogszabály az eddigi többlépcsős eljárást egyszerűsíti.