ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.1
usd:
334.35
bux:
106933.5
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. december 13-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Könnyű tárgyalásra számít az amerikai elnökkel Orbán Viktor kormányfő – a nap hírei

InfoRádió

Kártérítési pert indít a főváros a szolidaritási hozzájárulásként 2023-ban jogtalanul beszedett pénz visszaszerzéséért. Eltávolíttatta az ukrán zászlót a cseh képviselőház épületéről a testület új elnöke.

Könnyű tárgyalásra számít az amerikai elnökkel a magyar kormányfő, miközben súlyos kérdésnek nevezte az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alóli magyar mentesség ügyét. Orbán Viktor útban Washington felé úgy nyilatkozott: nagy a tétje, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik másik országot, mert nincs tengeri kikötője.

Lengyelország cseppfolyósított földgázt importálna az Egyesült Államokból Szlovákia és Ukrajna számára. A tervezett éves mennyiség 4–5 milliárd köbméter lehet, ami Szlovákia teljes fogyasztásával egyezik meg. A felek várhatóan közös nyilatkozatot tesznek az athéni energiakonferencia után.

Ellátási gondokat okozhat, hogy a horvát Janaf vállalat nem szállította le a pozsonyi Slovnaft finomítónak az esedékes, 58 ezer tonna kőolajat. A MOL szlovákiai leányvállalata szerint ez szerződésszegés, amely veszélyezteti az üzemanyagexportot, mivel az EU tiltja az orosz eredetű kőolajtermékek kivitelét. A Janaf korábban műszaki okokra hivatkozva tartott vissza 90 ezer tonna olajat.

Kártérítési pert indít a főváros a szolidaritási hozzájárulásként 2023-ban jogtalanul beszedett pénz visszaszerzéséért. Karácsony Gergely főpolgármester ezt azután jelentette be, hogy a Kúria is kimondta, 2023-ban törvénytelenül inkasszálta az államkincstár a főváros folyószámláját, és törvénytelenül vont le a számláról a 28 milliárd forintot.

A veszélybe kerülő bérek miatt egy hetet adtak a félbemaradt kormányzati-budapesti tárgyalások folytatására a 27 ezer dolgozót képviselő fővárosi szakszervezetek. Karácsony Gergely azt közölte: a város működőképessége, a dolgozóknak járó bérek kifizetésének biztonsága akkor garantálható, ha tárgyalóasztalhoz tudják kényszeríteni a kormányt.

Felfüggesztett börtönbüntetést kért a csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolt Iványi Gáborra és több ellenzéki politikusra a Fővárosi Nyomozó Ügyészség – írta a 24.hu. A lap értesülését a Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette.

Továbbra is kritikusan száraz a talaj az Alföldön – közölte agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. A tanulmány alapján az őszi vetések egyelőre nem találnak nedvességet, de a hét végén várhatóan számottevő eső érkezik, így javulhat a helyzet.

Ismét a befagyasztott orosz vagyonok felhasználását sürgette Ukrajna védelmére Volodimir Zelenszkij államfő. Az ukrán elnök a szerda éjszakai újabb orosz légicsapásokra utalva arról beszélt: nem elegendő a jelenlegi nyomásgyakorlás, mert Moszkva célpontja továbbra is a civil lakosság, a létfontosságú infrastruktúra és az energiarendszer.

Belgium megerősíti légtérbiztonságát az elmúlt napokban tapasztalt dróntevékenységek miatt — jelentette be a kormány rendkívüli ülése után a belügyi és nemzetbiztonsági miniszter. Az elmúlt hetekben azonosítatlan drónok zavart okoztak repülőtereken és katonai bázisokon szerte az országban.

Még ebben a hónapban önkéntes védelmi és katonai tanfolyamok indulnak Lengyelországban. A védelmi tárca tervei szerint már jövőre 400 ezer ember kaphatna védelmi és katonai ismereteket azokon az önkéntes tanfolyamokon, amelyeken kiskorúaktól a nyugdíjasokig minden lengyel állampolgár részt vehet.

Eltávolíttatta az ukrán zászlót a cseh képviselőház épületéről a testület új elnöke - közölte a cseh közszolgálati hírtelevízió. Tomio Okamura, a jövőbeni kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia elnöke úgy nyilatkozott: koalíciós partnereikkel megegyeztek abban, hogy a cseh állami épületeken cseh zászlók lesznek. A bírálók azonban felhívták a figyelmet arra, hogy az épületen kint van az izraeli zászló is.

Csehországban elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását az államfő. Petr Pavel pozitívan értékelte a távozó kabinet munkáját. Az elnök felkérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet ügyvezetőként maradjon a helyén az Andrej Babis vezette új kormány megalakulásáig.

Egy újabb elrabolt külföldi diák holttestét adta vissza a Hamász. Az izraeli hatóságok Tel-Avivban azonosították a földi maradványokat, miközben a Hamász még 6 holttest visszaszolgáltatásával tartozik a tűzszüneti megállapodás szerint.

A gázai helyzetről egyeztetett a Palesztin Hatóság elnökével XIV. Leó pápa a Vatikánban. A Szentszék tájékoztatása szerint a gázai civil lakosság megsegítése, a háború befejezése, valamint a két állami megoldás szerepelt a témák között.

Törökországban négy újságírót vettek őrizetbe Isztambul ellenzéki polgármesterének korrupciós ügyével összefüggésben. A letartóztatottak között van a Köztársasági Néppárt közkapcsolati koordinátora, és további újságírókat is beidéztek kihallgatásra hamis információk terjesztése és bűnszervezet segítése vádjával.

Az Egyesült Államokban aktuális képviselői megbízatása lejártával visszavonul a közélettől Nancy Pelosi, a demokraták egykori képviselőházi frakcióvezetője. A San Franciscó-i politikus 2003-2023 között volt a demokraták egykori képviselőházi frakcióvezetője, és, amikor pártja többségben volt, házelnök is.

Romániában sürgősségi rendelettel engedélyezi a kormány a településekre bejáró medvék azonnali kilövését. A jogszabály az eddigi többlépcsős eljárást egyszerűsíti.

Kezdőlap    Belföld    Könnyű tárgyalásra számít az amerikai elnökkel Orbán Viktor kormányfő – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
ÉLŐ: Ferencváros–Ludogorec

ÉLŐ: Ferencváros–Ludogorec
Sem Varga Barnabás, sem pedig Tóth Alex nem volt a Ferencváros kezdő tizenegyében a Ludogorec elleni találkozón, a Groupama Arénában.
Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.
 

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

MAT-elnök: hosszú évekbe telhet az ukrajnai béke megteremtése

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb szintet ostromol a forint

Újabb szintet ostromol a forint

Tavaly május óta nem látott szintre erősödött a forint szerdán, így ismét fel kell tennünk a kérdést, lehet-e még szufla a magyar devizában. Egyelőre úgy tűnik, hogy a magas kamaton kívül semmi nem érdekli a befektetőket, vagyis kedvező nemzetközi környezetben erősödik tovább a magyar deviza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szorul a hurok az orosz gáz és olaj nyaka körül: ennek azért még lehet nagyon súlyos következménye

Szorul a hurok az orosz gáz és olaj nyaka körül: ennek azért még lehet nagyon súlyos következménye

Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
COP30: World leaders take aim at Trump for climate inaction

COP30: World leaders take aim at Trump for climate inaction

World leaders address COP30 climate summit in Belém and take aim at Trump record on climate change.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 20:26
Bozóki Csaba: az új, zsákból beöntős visszaváltó automaták az eddig idegenkedőket is meggyőzhetik
2025. november 6. 20:03
Két év felfüggesztett börtönt kértek Iványi Gáborra
×
×
×
×