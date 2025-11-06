ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.41
usd:
335.02
bux:
107415.63
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Városba tévedt barnamedve cammog a latyakos úttest mellett.
Nyitókép: Getty Images/danm

Azonnal kilőhetők a medvék lakott területen – új jogszabály éles Romániában

Infostart / MTI

A román kormány csütörtökön elfogadott sürgősségi rendelete szerint azonnal kilőhetők a településekre bejáró barnamedvék. A jogszabály az eddigi többlépcsős procedúrát hivatott egyszerűsíteni.

A Bolojan-kabinet csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi kormányrendelet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kezdeményezésére 2021-ben bevezetett azonnali beavatkozási rendszert teszi hatékonyabbá – tájékoztatta az MTI-t a szövetség sajtóirodája.

Mint írták, a most elfogadott sürgősségi kormányrendelet továbbra is lehetővé teszi az eddig alkalmazott három beavatkozási formát – elűzés, áthelyezés és kilövés – amennyiben a nagyvad lakott településen tartózkodik. Ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a kilövést nemcsak akkor lehet alkalmazni, ha az elűzés vagy áthelyezés nem járt sikerrel, hanem első intézkedésként is alkalmazható.

Az új jogszabály szerint azonnal kilőhetők a medvék, ha településen észlelik őket, ha külterületen emberi életet vagy tulajdont veszélyeztetnek, ha veszélyt jelentenek a beavatkozó csapatra, vagy ha megváltozott viselkedésű állatokról van szó. Kivételt csak az egyévesnél fiatalabb bocsok képeznek - írták.

A környezetvédelmi minisztérium indoklása szerint a szigorításra azért volt szükség, mivel az elűzés és áthelyezés nem mindig vezetett eredményre. Előbbi módszer a megoldás késleltetését eredményezte a településekre bejáró medvék okozta problémára, míg utóbbi más helyre "költöztette" a problémát - közölték.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes - aki környezetvédelmi miniszterként a beavatkozási rendszert bevezette - kiemelte, hogy a most elfogadott jogszabály hatékonyabbá teszi a beavatkozó csapatok munkáját, melyeknek ezután a csendőrök mellett a helyi rendőrök is tagjai lesznek. "Decentralizáljuk és felgyorsítjuk a vadásztársulatokkal és az állatorvossal kötött beavatkozási és készenléti szerződések kifizetését is. Az önkormányzatok ezután közvetlenül az erdőőrségektől kapják meg ezek ellenértékét" - idézte Tánczost az RMDSZ közleménye.

A jogszabály a bírságokat is növeli azok esetében, akik etetik a vadállatokat. Ezek összege akár a 30 ezer lejt (2,28 millió forint) is elérheti.

Tánczos Barna emlékeztetett: az elmúlt években a román politikában az RMDSZ volt az egyetlen, amely a medvekérdésben az emberi élet védelme, a hatékony beavatkozás, a méltányos kártérítési rendszer és a szakszerű populációszabályozás mellett állt ki. Hangsúlyozta: az eddigi tapasztalatok alapján most még hatékonyabbá teszik a rendszert, csökkentik a bürokráciát.

„Ma már tudományos populációfelmérések is bizonyítják, amit évek óta mondunk: a medvék túlszaporodása és a tízezer fölötti példányszám jelentős veszélyt jelent. A medvekérdésben komplex intézkedésekre van szükség” –húzta alá a miniszterelnök-helyettes.

Romániában egy áprilisban ismertetett felmérés 10 419 és 12 770 közöttire becsülte a vadon élő barnamedvék számát, ami szakemberek szerint háromszorosa az optimális egyedszámnak. A településekre bejáró nagyvadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoznak, hanem az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, és ebből több mint tíz halállal végződött.

Kezdőlap    Külföld    Azonnal kilőhetők a medvék lakott területen – új jogszabály éles Romániában

románia

barnamedve

kilövés

tánczos barna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Az orosz fenyegetés nem szűnik meg az ukrajnai háború befejeztével, Oroszország destabilizáló erővé válik Európában és a világban – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Bukarestben, a NATO védelmi ipari fórumán.
 

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

Mit keresnek dél-afrikaiak az orosz–ukrán fronton? Hamarosan kiderülhet

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt van Szijjártó Péter nagy bejelentése!

Itt van Szijjártó Péter nagy bejelentése!

Szijjártó Péter Izlandról, Reykjavikból jelentkezett be. A kormányzati delegációt szállító Wizz Air gép ugyanis itt állt meg tankolni. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a pénteki, Orbán Viktor és Donald Trump közti találkozó egyik legfontosabb napirendjén a gazdasági együttműködés fokozása lesz, hamarosan pedig új beruházásokat is bejelentenek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Botrány az UNESCO élén: mi lesz így a világ legszebb, legnagyszerűbb látnivalóival?

Botrány az UNESCO élén: mi lesz így a világ legszebb, legnagyszerűbb látnivalóival?

Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lehet, miközben örökségvédelmi szervezetek bírálják korábbi tevékenységét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Typhoon Kalmaegi makes landfall in Vietnam after killing 114 in Philippines

Typhoon Kalmaegi makes landfall in Vietnam after killing 114 in Philippines

Kalmaegi, Asia's most powerful tropical storm this year, forced six of Vietnam's airports to close ahead of its arrival.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 13:23
Büntetőeljárás indul a korábbi grúz elnök és több ellenzéki vezető ellen
2025. november 6. 13:06
Vérrel festett horogkeresztek miatt vizsgálódik a német rendőrség
×
×
×
×