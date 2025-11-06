Azonnal kilőhetők a medvék lakott területen – új jogszabály éles Romániában

A Bolojan-kabinet csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi kormányrendelet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kezdeményezésére 2021-ben bevezetett azonnali beavatkozási rendszert teszi hatékonyabbá – tájékoztatta az MTI-t a szövetség sajtóirodája.

Mint írták, a most elfogadott sürgősségi kormányrendelet továbbra is lehetővé teszi az eddig alkalmazott három beavatkozási formát – elűzés, áthelyezés és kilövés – amennyiben a nagyvad lakott településen tartózkodik. Ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a kilövést nemcsak akkor lehet alkalmazni, ha az elűzés vagy áthelyezés nem járt sikerrel, hanem első intézkedésként is alkalmazható.

Az új jogszabály szerint azonnal kilőhetők a medvék, ha településen észlelik őket, ha külterületen emberi életet vagy tulajdont veszélyeztetnek, ha veszélyt jelentenek a beavatkozó csapatra, vagy ha megváltozott viselkedésű állatokról van szó. Kivételt csak az egyévesnél fiatalabb bocsok képeznek - írták.

A környezetvédelmi minisztérium indoklása szerint a szigorításra azért volt szükség, mivel az elűzés és áthelyezés nem mindig vezetett eredményre. Előbbi módszer a megoldás késleltetését eredményezte a településekre bejáró medvék okozta problémára, míg utóbbi más helyre "költöztette" a problémát - közölték.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes - aki környezetvédelmi miniszterként a beavatkozási rendszert bevezette - kiemelte, hogy a most elfogadott jogszabály hatékonyabbá teszi a beavatkozó csapatok munkáját, melyeknek ezután a csendőrök mellett a helyi rendőrök is tagjai lesznek. "Decentralizáljuk és felgyorsítjuk a vadásztársulatokkal és az állatorvossal kötött beavatkozási és készenléti szerződések kifizetését is. Az önkormányzatok ezután közvetlenül az erdőőrségektől kapják meg ezek ellenértékét" - idézte Tánczost az RMDSZ közleménye.

A jogszabály a bírságokat is növeli azok esetében, akik etetik a vadállatokat. Ezek összege akár a 30 ezer lejt (2,28 millió forint) is elérheti.

Tánczos Barna emlékeztetett: az elmúlt években a román politikában az RMDSZ volt az egyetlen, amely a medvekérdésben az emberi élet védelme, a hatékony beavatkozás, a méltányos kártérítési rendszer és a szakszerű populációszabályozás mellett állt ki. Hangsúlyozta: az eddigi tapasztalatok alapján most még hatékonyabbá teszik a rendszert, csökkentik a bürokráciát.

„Ma már tudományos populációfelmérések is bizonyítják, amit évek óta mondunk: a medvék túlszaporodása és a tízezer fölötti példányszám jelentős veszélyt jelent. A medvekérdésben komplex intézkedésekre van szükség” –húzta alá a miniszterelnök-helyettes.

Romániában egy áprilisban ismertetett felmérés 10 419 és 12 770 közöttire becsülte a vadon élő barnamedvék számát, ami szakemberek szerint háromszorosa az optimális egyedszámnak. A településekre bejáró nagyvadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoznak, hanem az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, és ebből több mint tíz halállal végződött.