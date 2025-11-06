ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök
Pipeline and valve of chemical plant
Nyitókép: Getty Images/wenbin

Nem tartja a horvát olajszállító a szavát Szlovákiának

Infostart / MTI

A horvát vezetékrendszert működtető Janaf vállalat nem szállította le az aktuális, november 6-án esedékes, 58 ezer tonna mennyiségű Arab Light kőolajat a pozsonyi Slovnaft kőolajfinomítónak - közölte a MOL szlovákiai leányvállalatának szóvivője csütörtökön.

"A vonatkozó szerződés szerint ma kellett volna leszállítani ezt az 58 ezer tonnás tételt, mivel erre nem került sor, szerződésszegés történt" - mutatott rá Molnár Anton, a Slovnaft szóvivője. Hozzátette: a szállítási problémával veszélybe került a pozsonyi finomító üzemanyagexportja, mert annak kielégítéséhez szüksége van erre a nem orosz eredetű árura. Az Arab Light kőolajat a finomító a külföldi vásárlói igényeinek kielégítésére használja, mivel az Európai Unió (EU) betiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét.

A pozsonyi vállalat még a múlt héten arról tájékoztatott, hogy a Janaf 90 ezer tonna Arab Light kőolajat tartott vissza tőlük, arra hivatkozva, hogy ezt a mennyiséget műszaki okokból a vezetékben kell tartania, miután felhagyott az olajszállítással a szerbiai NIS számára, amelynek orosz tulajdonosára az amerikai kormányzat szankciókat vetett ki. Ebből a visszatartott mennyiségből kellett volna csütörtökön megérkeznie 58 ezer tonnának, de ez nem történt meg.

"A szerződésszegés tovább erősíti a Janaf-vezeték körüli ellátásbiztonsági aggályokat: már az első technikai kihívás többhetes késéshez vezet, miközben továbbra sem tudjuk, hogy milyen állapotban van, és mire képes a vezeték" - hangsúlyozta közleményében a pozsonyi vállalat. Hozzátették: a Janaf ugyan elkezdte a horvát vezetékszakasz vizsgálatát, ennek eredményeiről azonban nem tájékoztatott, részletes karbantartási tervet pedig nem készített. Rámutattak: ezeknek a feltételeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy újabb kapacitásteszteket lehessen indítani.

A Slovnaft közölte: aggasztónak tartják, hogy a Janaf éppen akkor késik az olajszállításokkal, amikor sérülékennyé vált a régió ellátási ökoszisztémája a szerb piaci turbulenciák és a Dunai Finomítóban történt tűzeset miatt. "A Janaf így az egész régió ellátásbiztonságát kockáztatja azzal, hogy nem tudta időben leszállítani a Slovnaftnak a megrendelt kőolajat" - írták. Hozzáfűzték: felszólítják a Janafot, hogy haladéktalanul teljesítse szerződéses kötelezettségeit, a mostani szerződésszegés miatt pedig a Slovnaft jogi lépéseket is fontolóra vesz.

24 ÓRA
2025. november 6. 16:42
