2025. november 6. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Jó hír érkezett a koronavírusról

Infostart / MTI

Enyhén csökkent a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben a népegészségügyi központ közlése szerint, és további csökkenés várható. Az influenzavírus jelenléte stagnált.

A múlt héten enyhén csökkent a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Az év 44. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten enyhén csökkent. Emelkedést tapasztaltak Debrecenben, Kecskeméten és Szolnokon, míg 19 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Hozzátették: a budapesti Liszt Ferenc-repülőtér mintájában a koronavírus örökítőanyagának mennyisége az emelkedett koncentrációtartományban volt, tendenciáját tekintve stagnál.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának tovább enyhe csökkenése várható a következő hetekben.

Tudatták azt is, hogy a 44. héten

az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált,

mennyisége a Budapest Központi Szennyvíztisztító, valamint Győr és Miskolc mintájában volt kimutatási határ felett, a Liszt Ferenc-repülőtér mintájában kimutatási határ alatt maradt.

Azt írták, az adatok szerint az influenza A vírusa az előző hetekhez képest magasabb szinten cirkulál a lakosság körében. Ezért a fertőzések számának szórványos emelkedése várható a következő hetekben.

Kezdőlap    Belföld    Jó hír érkezett a koronavírusról

