2025. november 5. szerda Imre
Sétálók a Balaton partján, Balatonfüreden 2025. április 10-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Begurult Balatonfüred polgármestere a tópart felszabadított területeire

Infostart / MTI

Fontos, hogy minél több helyen megközelíthető legyen a Balaton-part - mondta Bóka István (Fidesz-KDNP), Balatonfüred polgármestere szerdán a tóparti városban, ahol vezetésével több kilométer hosszan bejárták a nyitott partszakaszokat. A rendezvényen az is elhangzott: a téli szezonban ismét egy kilométeres jégfolyosó várja majd a korcsolyázókat Balatonfüreden.

Bóka István közölte: a rendezvény célja, hogy bemutassák, milyen módon tudják az év egy részében vagy akár az egész évben szabaddá és nyitottá tenni a Balaton-partot úgy, hogy mindenki számára minél több helyen megközelíthető legyen a tópart.

Ehhez több ingatlant kellett megszereznie az önkormányzatnak, részben vásárlással, részben ingyenes állami vagyonjuttatásként - hangsúlyozta. Hozzátette: az elmúlt években olyan területeket nyitottak meg a tóparton, amelyek korábban teljes mértékben zártak voltak.

Bóka István kiemelte:

Balatonfüreden klasszikus vízparti magánhasználat talán egy telek kivételével nincs. Alapvetően csak közösségi használat van, beleértve a száz-kétszáz szobás szállodákat,

amelyekben több ezren üdülnek, illetve azokat strandokat is, amelyek a nyári szezon nyitvatartási idejét követően sétányként működnek.

A kemping húszhektáros telke, amelynek mólója egész évben ingyenesen látogatható, a vitorlás szövetségi kikötő, ahol százszobás szálloda épül bejárható vízparttal, vagy az Aranyhíd strand területe mind az önkormányzat tulajdonában van, és a Brázay-strand területe is közösségi tulajdonban van, amit az önkormányzat használ hosszú távon - mutatott rá a polgármester.

Kontrát Károly, a térség fideszes országgyűlési képviselője méltatta a város erőfeszítéseit a tópart megközelíthetőségének javítására. Mint mondta: a jó kapcsolatnak köszönhetően több, a balatonfürediek életszínvonalát javító fejlesztést tudtak elvégezni, amelyek által a város vonzereje is nőtt.

A mintegy egyórás program résztvevői kerékpárral járták be a balatonfüredi kemping területén levő vízisí pályától a Kisfaludy strand keleti végéig a partszakaszokat, érintve a Kékszalag Portot, az Anna sétányt, a vitorlás szövetségi telepet, a Zákonyi sétányt, a Vitorlás teret, a Tagore sétányt, az Esterházy strandot, az Aranyhíd sétányt, a Brázay parkot.

A Vitorlás téren, a Balatoni Hajózási (Bahart) Zrt. beruházásában idén megújított móló előtt Holczer András (Fidesz-KDNP) alpolgármester bejelentette: idén is megépítik az ország legkülönlegesebb jégpályáját.

A tavalyi nyomvonalon, a Balaton közvetlen közelségében három jégpályatesttel, és az azokat összekötő egy kilométeres jégfolyosóval, összesen 3600 négyzetméter jégfelülettel várják a városba látogatókat a téli szezonban.

A családoknak újabb attrakciókkal készülnek, és a biztonság érdekében idén az ezer korcsolya bérlési lehetőségén túl sisakokat is biztosítanak. Lesz melegedősátor, az illemhelyeket pedig a belépőjegyet váltók térítésmentesen használhatják.

A jégpályát novemberben kezdik el építeni, és a tervek szerint december 12. valamint január 31. között lesz nyitva - ismertette az alpolgármester.

