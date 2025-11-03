Pach Gábor: olcsóbb a Balaton, mint Horvátország

A balatoni vendéglátás költségszintjei jelentősen megnőttek, ugyanakkor még mindig olcsóbb a Balaton, mint Horvátország. Mindenki megtalálhatja a pénztárcájához illeszkedő lehetőségeket, és ősszel is várja a turistákat a Balaton – mondta Pach Gábor az InfoRádióban. A Balatoni Kör elnöke elnöke megerősítette, hogy továbbra is az a cél, hogy a turizmus a tónál négy évszakos legyen. Az elmúlt pár hétvégén szerinte már látszott, hogy ez működik is. „A Balaton nem csak nyári termék, ősszel csodálatos, rengeteget lehet túrázni” – tette hozzá az elnök.

Mint a KSH adatai is mutatják, erős szezonalitás jellemzi mind az országos, mind a Balaton-környéki turizmust. A külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma kicsivel később tetőzik, mint a belföldieké.

2025 nyarán a forgalom hasonlóan alakult, mint tavaly. A három nyári hónapban a szálláshelyek vendégéjszakáinak száma szinte megegyezett a 2024-es számokkal. A balatoni turizmusban is megfigyelhető az a trend, hogy az emberek egyszerre rövidebb időre, de gyakrabban utaznak – írta meg korábban az Infostart.

A Balatoni Kör elnöke elmondta, rengeteg lehetőség van a tó körül, rengeteg a szolgáltató, nagyon komoly a minőség. A vízpart emellett már „csak egy plusz dolog”. Mint fogalmazott, mindenki megtalálhatja magának azt a szálláshelyet, szolgáltatást, amely megfelel a pénztárcájának, de Pach Gábor kiemelte, ha valaki nagyon árérzékeny, „ne legyen nagyon minőségigényes se”.

A Horvátországgal való összehasonlítás kapcsán elmondta, „a tények makacs dolgok”, és egyértelműen kijelenthető, hogy közvetlen összehasonlításban Horvátország drágább, mint Magyarország, és „még le is kell jutni”.

Az elnök beszélt arról is, a munkaerőhiány a Balatonnál is problémát jelent, ugyanakkor egyre inkább kialakul az állandó törzsgárda, tudatos építkezéssel. Sok helyen már 12 hónapos a foglalkoztatás, ami nem nem feltétlenül azt jelenti, hogy 12 hónapot kell dolgoznia a munkavállalónak, hanem azt, hogy 12 hónapon keresztül kap bért. Mint elmondta, Ez ahhoz szükséges, hogy meg tudják tartani a munkaerőt, de „nagyon nehezen fenntartható” és sok erőforrást igényel a munkaadói oldalról.