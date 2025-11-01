Hosszú időre leáll az Ügyfélkapu+ és a DÁP

November 1-jén 21:00 órától ütemezett karbantartási munkálatokat végeznek a Központi Ügyfélregisztációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszeren – közölte a kormányhivatalok központi honlapja.

A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető.

Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra, vagyis szombat 21 órától vasárnap 13 óráig várható a kiesés.

Az Ügyfélkapu+ működésében és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatóak – írják.

A rendszerbe belépni Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül lehet.

KAÜ-belépés nélkül az időpontfoglalás kizárólag Ügyfélkapu regisztrációra, DÁP előregisztrációra és a lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok cseréjére, átvételére történhet – hívják fel a figyelmet.

Arra is figyelemztetnek: a Központi Kormányablakban vezetői engedély honosítása ügytípusban történő időpontfoglalások esetén csak azon ügyfelek ügyintézésére kerül sor, akinek a nevére az időpontfoglalás történt.