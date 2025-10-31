ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek Farkas
Nyitókép: Anna Frank/Getty Images

Több lépésben vezeti be a 14. havi nyugdíjat a kormány - a nap hírei

InfoRádió

Szigorították a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályozás az aranyszínű sárgaság elleni védekezés érdekében. Jóváhagyta a nagyhatótávolságú Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának a Pentagon.

Szükség van a 14. havi nyugdíjra és ezt a tervek szerint több lépésben valósítja meg a kormány - közölte a Kossuth Rádióban a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: a nyugdíjrendszeren belül nem akarnak változtatni, mert az több igazságtalanságot termelne, mint amennyit orvosolni lehet vele. Az amerikai elnökkel jövő péntekre tervezett washingtoni találkozóról elmondta, a béke kérdése mellett a kétoldalú gazdasági ügyekben is előrelépést vár.

Ellenzi az ingyenes készpénzfelvételi limit tervezett emelését a bankszövetség, ehelyett a tranzakciós illeték csökkentését javasolja. A szövetség úgy véli: a hamarosan a parlament elé kerülő törvényjavaslat lényegesen nagyobb közvetett költséggel jár, mint amekkora a látszólagos közvetlen haszna.

Megegyezés születhet a Fertő tavi fejlesztés folytatásáról – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A több hónapos társadalmi egyeztetésekből az derült ki, hogy a korábbi terveknél kisebb volumenű, de színvonalas vízparti központot szeretnének a régióban élők. A szállodaépítést azonban elutasítják.

Szigorították a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályozás az aranyszínű sárgaság elleni védekezés érdekében – közölte agrárminiszter. A hegybíró figyelmezteti azokat az ültetvényhasználókat vagy tulajdonosokat, akik egy vegetációs időszakon keresztül nem művelik rendeltetésszerűen a szőlőjüket. A figyelmeztetést követő két hét elteltével a hegybíró mulasztási bírság kiszabásával kötelezheti a használót a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására.

Egyeztetést kezdeményez a jövő héten a fővárosi cégek és intézmények munkavállalóit képviselő, sztrájkra készülő érdekképviseletekkel a főpolgármester az újabb állami elvonások miatt. Karácsony Gergely szerint a főváros pénzügyi helyzete hosszabb távon sem rendezhető megegyezés nélkül, és az idei elvonások a város működőképességét veszélyeztetik.

Lezárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, az Adaptive Hussars - jelentette be a honvédelmi miniszter. A másfél hónapos, NATO-keretek között zajlott gyakorlat során katonai célú szállításokat 48 ezer kilométer hosszan teljesített a honvédség, a helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben.

Holnaptól visszaadja a helyjegy árát a MÁV azoknak, akiknek olyan kocsiba szól a jegye, ami nem található a szerelvényben. A MÁV csoport vezérigazgatója azzal indokolta a lépést, hogy Dunakeszi Járműjavító leállása miatt a vasúti kocsik karbantartása lelassult.

Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a vasúton szállított utasok száma tavaly az Eurostat szerint. A magyar 60 százalékos utas szám emelkedés Lettországot és Írországot előzi meg. A 2024-es 443 milliárd utaskilométer az eddigi legmagasabb szám az adatgyűjtés 2004-es kezdete óta.

Jóváhagyta a nagyhatótávolságú Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának a Pentagon, ugyanakkor az ügyben a végső szót Donald Trump elnök mondja ki – értesült a CNN. Donald Trump korábban azt mondta, hogy nem akar olyasmit odaadni, amire Amerikának is szüksége van az ország védelméhez.

Az ukrán erők idén már csaknem 160, sikeresnek minősített csapást mértek az oroszországi kőolaj-kitermelő és -feldolgozó létesítményekre – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetője. Vaszil Maljuk szerint a támadások nyomán az orosz olajfinomítói kapacitások 37 százaléka leállt, valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyaghiány.

Újabb két izraeli túsz holttestét adta át a Hamász. Tel Avivban az igazságügyi orvosszakértők már azonosították a földi maradványokat. Még 11 izraeli túsz földi maradványai maradtak a Gázai övezetben.

Összehangolt lépéseket vár a kínai elnök az ázsiai-csendes-óceáni térség országaitól egy szabadkereskedelmi övezet létrehozására. Hszi Csin-ping az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcstalálkozóján úgy fogalmazott: az APEC tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a gazdasági integrációt, a kereskedelem és a befektetések liberalizálását is.

A sportban megjelenő diszkriminációra hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter Szamarkandban. Szijjártó Péter az UNESCO üzbegisztáni közgyűlésén felszólalásában ismét arról értekezett, hogy a sportot egyre gyakrabban összemossák a geopolitikával, miközben a versenyek éppen a béketeremtés egyik legfőbb eszközei.

Lettország kiléphet az Isztambuli Egyezményből, ha a parlament döntését az államfő is jóváhagyja. Az egyezmény ellenzői szerint a szerződés ideológiai alapokon nyugszik, és nincs összhangban az ország hagyományos értékeivel, illetve a genderideológiát népszerűsíti.

Megszünteti az együttműködést a nagyobbik spanyol kormánypárttal, a Spanyol Szocialista Munkáspárttal a Carles Puigdemont vezette katalán függetlenségi párt. Az Együtt Katalóniáért vezetése úgy véli, a korábbi támogatásért cserébe tett vállalásaikat nem tartották be a szocialisták, például teljes körű amnesztia biztosítása a szeparatistáknak, vagy a katalán nyelv hivatalos elismertetése az Európai Unióban.

Sikeresen elindult Kína újabb űrmissziója. A Sencsou-21 háromfős legénysége a Tienkung űrállomás jelenlegi személyzetét váltja.

