Infostart.hu
2025. október 31. péntek
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elismerést ad át a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, az Adaptive Hussars 2025 zárórendezvényén a fõvárosi Bálna Honvédelmi Központban 2025. október 31-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Bejelentést tett a honvédelmi miniszter a gigahadgyakorlat után

Infostart

Sikeresen zárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, az Adaptive Hussars 2025 – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a gyakorlat zárórendezvényén Budapesten. A történelmi léptékű gyakorlatban a hadsereg összes alakulata, fegyverneme és az államigazgatás szinte minden szervezete részt vett.

A tárcavezető kiemelte, hogy az elmúlt 30 évben sem volt mód, sem szándék ilyen összetett, a teljes haderőt megmozgató gyakorlat végrehajtására. Az Adaptive Hussars NATO-keretek között zajlott, megerősítve, hogy Magyarország biztonságának garanciája az erős haderő mellett a NATO védelmi erejének megjelenése - írja a honvedelem.hu.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, a gyakorlat fő célja a 2015–2016-ban megkezdett haderőfejlesztés "visszaellenőrzése", a védelemipar kapacitásainak tesztelése, de legfontosabb eleme a magyar katona volt. Hozzátette, a másfél évtizedes gazdasági és nemzetközi erősödés fontos része a "békéhez erőt nyújtó szegmens", a Magyar Honvédség is, ahol jelenleg forradalmi újítás zajlik.

Figyelemre méltó logisztikai adatok

A másfél hónapos gyakorlat során a Honvédség jelentős logisztikai feladatokat hajtott végre:

  • 48 ezer kilométer hosszan teljesítettek katonai célú szállításokat.
  • A helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben, 112 ezer kilométert megtéve.
  • Naponta 7–15 ezer katona logisztikájára volt szükség, összesen mintegy 900 ezer adag ételt készítettek.

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke szerint a gyakorlat bebizonyította, hogy a Magyar Honvédségre lehet számítani, és az elmúlt tíz év haderőfejlesztése nem volt hiábavaló. Megmutatkozott, hogy a magyar katonák képesek együttműködni a NATO szövetségesekkel, gyorsan és hatékonyan reagálni.

Martfû, 2025. október 2. Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat Martfû-Vezseny tiszai átkelése 2025. október 2-án. MTI/Mészáros János
Martfû, 2025. október 2. Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat Martfû-Vezseny tiszai átkelése 2025. október 2-án. MTI/Mészáros János

A miniszter rámutatott: a gyakorlat lezárása után a tapasztalatok feldolgozása következik, amely legalább olyan fontos, mint a végrehajtás. Szükség van az eszközpark, az infrastruktúra és a tudás további bővítésére, valamint az államigazgatással való együttműködés fejlesztésére. A vezérezredes szerint az elért eredmények a jövő honvédségének alapját képezik.

hadgyakorlat

szalay-bobrovniczky kristóf

adaptive hussars

