Bejelentést tett a honvédelmi miniszter a gigahadgyakorlat után

A tárcavezető kiemelte, hogy az elmúlt 30 évben sem volt mód, sem szándék ilyen összetett, a teljes haderőt megmozgató gyakorlat végrehajtására. Az Adaptive Hussars NATO-keretek között zajlott, megerősítve, hogy Magyarország biztonságának garanciája az erős haderő mellett a NATO védelmi erejének megjelenése - írja a honvedelem.hu.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, a gyakorlat fő célja a 2015–2016-ban megkezdett haderőfejlesztés "visszaellenőrzése", a védelemipar kapacitásainak tesztelése, de legfontosabb eleme a magyar katona volt. Hozzátette, a másfél évtizedes gazdasági és nemzetközi erősödés fontos része a "békéhez erőt nyújtó szegmens", a Magyar Honvédség is, ahol jelenleg forradalmi újítás zajlik.
Figyelemre méltó logisztikai adatok
A másfél hónapos gyakorlat során a Honvédség jelentős logisztikai feladatokat hajtott végre:
- 48 ezer kilométer hosszan teljesítettek katonai célú szállításokat.
- A helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben, 112 ezer kilométert megtéve.
- Naponta 7–15 ezer katona logisztikájára volt szükség, összesen mintegy 900 ezer adag ételt készítettek.
Dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke szerint a gyakorlat bebizonyította, hogy a Magyar Honvédségre lehet számítani, és az elmúlt tíz év haderőfejlesztése nem volt hiábavaló. Megmutatkozott, hogy a magyar katonák képesek együttműködni a NATO szövetségesekkel, gyorsan és hatékonyan reagálni.
A miniszter rámutatott: a gyakorlat lezárása után a tapasztalatok feldolgozása következik, amely legalább olyan fontos, mint a végrehajtás. Szükség van az eszközpark, az infrastruktúra és a tudás további bővítésére, valamint az államigazgatással való együttműködés fejlesztésére. A vezérezredes szerint az elért eredmények a jövő honvédségének alapját képezik.