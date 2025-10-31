Így épülnek fel elemről elemre az M1-es autópálya új hídjai – képek

A főpályát érintő munkálatok mellett, több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át-vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is – írja Facebook-on közzétett legújabb bővítési naplójában a MKIF Zrt.

A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek. Ezután következhet az elemek beemelése, amit várhatóan éjszaka fognak elvégezni.

A bővítendő, M0 és Concó pihenőhely közti 78 kilométeres szakaszon összesen 72 hidat és felüljárót építenek át- vagy újjá.

A MKIF Zrt. látványos képeket is közzétett a helyszínre érkező hídelemekről: