Egy épülő híd eleme az M1-es autópálya mellett.
Nyitókép: MKIF Zrt.

Így épülnek fel elemről elemre az M1-es autópálya új hídjai – képek

Infostart

Az autópálya felújítás alatt lévő szakaszán több tucatnyi hidat és felüljárót építenek vagy újítanak fel.

A főpályát érintő munkálatok mellett, több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át-vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is – írja Facebook-on közzétett legújabb bővítési naplójában a MKIF Zrt.

A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek. Ezután következhet az elemek beemelése, amit várhatóan éjszaka fognak elvégezni.

A bővítendő, M0 és Concó pihenőhely közti 78 kilométeres szakaszon összesen 72 hidat és felüljárót építenek át- vagy újjá.

A MKIF Zrt. látványos képeket is közzétett a helyszínre érkező hídelemekről:

