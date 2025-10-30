ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök Alfonz
Nyitókép: Pixabay

Új korlátozásokat hozott a kozmetikai összetevőkre az unió

Infostart

Novembertől korlátozzák vagy tiltják több anyag használatát a kozmetikai termékekben az Európai Unió döntése értelmében - figyelmeztetett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), amely arra kérte a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a termékek összetevőit.

Az NNGYK felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió 2025-től több kozmetikai összetevő használatát korlátozza vagy tiltja az emberi egészség védelme érdekében. Céljuk, hogy a kozmetikai termékek biztonságosak legyenek mindenki számára.

Az Európai Bizottság 2024. március 14-i döntése nyomán november 1-jétől nanoformájában tiltott összetevőnek minősül a sztirol/akrilát kopolimer; a nátrium-sztirol/akrilát kopolimer; a réz, rézkolloid; az ezüstkolloid; az arany, aranykolloid, arany-tioetilamino-hialuronsav,acetil-heptapeptid-9 aranykolloid; valamint a platina, platinakolloid, acetil-tetrapeptid-17 platinakolloid, így ezek kozmetikai termékekben nem alkalmazhatók,

az ilyen termékek az unió területén nem hozhatók forgalomba.

A 4-methylbenzylidene camphor pedig tiltott összetevőnek minősül, ezért 2026. május 1-jétől az ilyen összetevőjű kozmetikumok az EU területén nem forgalmazhatók. Továbbá a hidroxiapatit nanoformájú összetevőként kizárólag korlátozott mennyiségben használható a kozmetikumokban, ahogy a genistein, daidzein, kojic acid, alpha-arbutin és beta-arbutin is.

Jelezték, a retinol, retinyl acetate és retinyl palmitate tartalmú kozmetikumok csak akkor hozhatók forgalomba, ha mennyiségük megfelel a szabályozásnak, és a csomagoláson rajta van a kötelező figyelmeztető szöveg. Később, 2027. május 1-jétől pedig minden, retinoid tartalmú kozmetikum csupán akkor maradhat forgalomban, ha mindkét feltétel teljesül.

A triclocarban és triclosan tartósítószer használata is korlátozott lesz, ezek novembertől csak meghatározott koncentrációban és figyelmeztető szöveggel kerülhetnek a kozmetikai termékekbe. Az NNGYK arra kérte a gyártókat, forgalmazókat, hogy figyeljenek az új szabályokra, a vásárlók pedig ellenőrizzék a termékek összetevőit mielőtt megveszik azokat.

