2025. október 26. vasárnap Dömötör
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és a Roszatom orosz állami atomenergetikai társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov tárgyalása az Oroszországi Energiahét címû rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én.
Nyitókép: MTI/KKM

Tuskozott egyet Szijjártó Péter, ami szerinte jó hír

Infostart / MTI

Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy "Donald Tusk - aki leépítette a demokráciát Lengyelországban - bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét".

"Ez jó hír.

Egyszer ugyanis már volt ilyen: legutóbb, 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert: minden idők legnagyobb arányú Fidesz-győzelme. Reméljük, eljön jövő márciusban is…" - tette hozzá.

A közlemény szerint Szijjártó Péter ezzel arra reagált, hogy Donald Tusk pártja kongresszusán elmondott beszédében magyar vonatkozással is élt. A lengyel miniszterelnök kitért az Orbán Viktor támogatói által épített politikai modellre, rámutatva, hogy ők inkább az Európai Unió, mint az Oroszország részéről érkező fenyegetésre fókuszálnak. Az október 23-i magyar politikai beszédek összehasonlításán kívül felidézte egy Magyar Péterrel folytatott, győzelmi stratégiáról szóló beszélgetését is.

Donald Tusk felelevenítette, hogy Magyar Péter több hónappal ezelőtt megkérdezte tőle, "hogyan távolítják el a hatalomból azokat a politikusokat, akik mentségeket keresnek az oroszoknak, hogy nem teljesen Oroszország a hibás, hogy nem teljesen Oroszország a felelős az orosz-ukrán konfliktusért".

A lengyel miniszterelnök elmondása szerint a következőt válaszolta: "Ha sikerül néhány százezer emberrel az utcán elhitetni, hogy nem tehetetlen, az azt jelenti, hogy nyertél."

