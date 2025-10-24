Nagyot újít a Revolut, feloldják a korlátozásokat is

A Revolut megkapta a MiCA-engedélyt Cipruson, így nőtt annak az esélye, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatásait Magyarországon – írta a Portfolio, hangsúlyozva, hogy ez nem egyenlő a magyar engedéllyel, de ettől még javítja annak az esélyét, hogy a Revolut úgy dönt, hogy újraindul a kriptoszolgáltatás.

Ez az engedély felhatalmazza a fintech vállalatot, hogy a MiCA, azaz a Markets in Crypto-Assets rendelet által meghatározott egységes uniós szabályozási keretben újraindítsa digitális eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásait az Európai Unióban – tudósított a Revb.

A Revolut a MiCA engedéllyel elindíthatja a Crypto 2.0 projektet, amely

egy fejlettebb kriptokereskedési és befektetési platform több mint 280 különböző tokennel.

Ez a bővített ökoszisztéma egyértelműen a professzionális és intézményi befektetők irányába nyit, de az adatok szerint a magyar lakossági felhasználók körében is komoly kereslet mutatkozhat.

Mint ismert, a Revolut júliusban volt kénytelen ideiglenesen leállítani hazai kriptoszolgáltatásait a hazai törvényhozás szigorítása miatt. Azóta az alkalmazásban semmilyen kereskedés nem volt lehetséges, bár egyes kriptovalutákat már ki lehetett utalni külső tárcákba.

A Revolut kriptós üzletága az elmúlt időszakban robbanásszerű növekedést produkált: a vagyonkezelési divízió, amelybe a kriptokereskedelem is tartozik, éves szinten 298 százalékkal nőtt, és 674 millió dolláros bevételt ért el – idézte a cég közleményét a vg.hu.

A Revb nyári felmérése szerint több százmillió, akár milliárdos nagyságrendű kriptoeszköz volt befagyasztva a magyar revolutos számlákon a szolgáltatás leállása idején, ami azt jelzi, hogy a hazai piac érett a szolgáltatás újraindítására.