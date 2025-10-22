ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.99
usd:
335.77
bux:
103801.77
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Young caucasian female tourist checking the arrival departure board on airport in Budapest.
Nyitókép: urbazon/Getty Images

Újra megtörténik: rendhagyó jelenetek a budapesti reptéren

Infostart / MTI

Klasszikus zene és néptánc várja az utasokat a Liszt Ferenc repülőtéren október 22-én és 23-án – hívta fel a figyelmet Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár.

Az adásban emlékeztettek arra, hogy ez már a második „flashmob” és „pop-up” jellegű, meglepetésszerű rendezvény a repülőtéren az augusztus 20-i programok után, amelyekre – mint az államtitkár a TV2 Mokka című műsorában felidézte – nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett.

Szerdán Liszt Ferenc születésének évfordulója, csütörtökön pedig az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából láthatóak a programok – mutatott rá Kiss-Hegyi Anita, hozzátéve, hogy szerdán 15 órától estig óránként, a reptér különböző pontjain a Zeneakadémia és a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói, például zongoraművészek és néptáncosok várják majd az utasokat.

Arra is kitért, hogy a kezdeményezés célja, hogy a fiatal magyar tehetségek megjelenhessenek a repülőtér napi hatvanezres, folyamatosan cserélődő utasközönsége előtt, valamint az, hogy az utazókat kulturális élmény várja akár az érkezésük, akár a várakozásuk idején.

Mint elmondta, a repülőtérrel közös együttműködésből hagyományt csinálnak, és szeretnék, hogy a magyar kultúra minden szegmense képviseltesse magát. A későbbiekben várható még jazz, könnyűzene, kortárs tánc és felolvasás is például advent idején vagy a magyar kultúra napján.

Ami a helyszíneket illeti, a repülőtér mellett vasútállomásokon és kikötőben is készülnek hasonló eseményekkel, legközelebb például november 8-án a Keleti pályaudvaron terveznek ilyet, ahol cirkuszművészeti bemutató is várható – közölte Kiss-Hegyi Anita.

Kezdőlap    Belföld    Újra megtörténik: rendhagyó jelenetek a budapesti reptéren

zene

tánc

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet
Korábban többen is megvádolták Donald Trumpot azzal, hogy „túlságosan aláfekszik” Vlagyimir Putyinnak, és nem érvényesíti kellően az erejét, most azonban éppen ennek a magatartásnak az ellenkezőjét láthatjuk az amerikai elnöktől – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A szakértő szerint ahogy fogy Donald Trump türleme, úgy egyre határozottabban lép fel, és már azt hangoztatja: ha nincs előrelépés, nincs kompromisszum, akkor tárgyalás sem lesz az oroszokkal.
 

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lövöldözés volt a szerb parlament épülete előtt

Lövöldözés volt a szerb parlament épülete előtt

Lövöldözés volt a szerb parlament épülete előtt Belgrádban. Egy férfi sérüléseket szenvedett, egy gázpalack felrobbant, ami tüzet okozott a parlament előtt felállított egyik sátorban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Összeomlott a Labubu-őrület? Kiderült, mi áll az árzuhanás mögött!

Összeomlott a Labubu-őrület? Kiderült, mi áll az árzuhanás mögött!

A Labubu játékfigurák másodpiaci árának csökkenése inkább a kínálat növekedésével, mintsem a kereslet visszaesésével magyarázható,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian air strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian air strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 12:53
Elhunyt a magyar katolikus iskolarendszer atyja
2025. október 22. 12:24
Láncfűrésszel támadt a családtagjaira
×
×
×
×