2025. október 22. szerda
Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén 2025. október 16-án, csütörtökön.
Nyitókép: Hír TV/YouTube

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor vezet Magyar Péter előtt

Infostart

Orbán Viktort lényegesen többen tartják legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra, mint bármelyik kihívóját – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából.

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a választókorú, vagyis 18 évesnél idősebb magyarok relatív többsége (45 százalék) szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére, Magyar Péterről 34 százalék gondolja ugyanezt. A Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökei messze elmaradnak ebben a versenyben, Toroczkai Lászlót 5 százaléknyian, míg Dobrev Klárát az aktív választók 3 százaléka gondolja legalkalmasabb miniszterelnöknek. Mindössze 5 százalék nem akart vagy tudott válaszolni a kérdésre.

Az Nézőpont Intézet kutatása 2025. október 20. és 22. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba plusz-mínusz 3,16 százalék. A teljes népességben a magyar választók 43 százaléka tartja Orbán Viktort a legalkalmasabb miniszterelnöknek, 30 százaléka Magyar Pétert, 5 százalék Toroczkai Lászlót, 3 százalék Dobrev Klárát.

Decembertől jelentősen bővülhet a háziorvosok, gyógyszerészek és bizonyos szakdolgozók hatásköre

Bővíti a kormány a háziorvosok kompetenciáit, akik – a tervek szerint – decembertől már bizonyos laborvizsgálatokat is elrendelhetnek, mint például a prosztata specifikus antigén vagy az LDL-koleszterin szintjének mérését, valamint a csontsűrűség méréshez szükséges dexa-vizsgálatra való beutalást is intézhetnek. Mindemellett elkészültek a gyógyszerészi gondozás szakmai irányelvei is – hangzott el egy budapesti sajtóháttérbeszélgetésen.
 

Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

A szlovák kormányfő szerint bizonyítékok vannak rá, hogy megpróbálják megakadályozni a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti, Budapestre tervezett találkozót. Robert Fico szerint Brüsszel és több uniós ország is nyomást gyakorol Magyarországra, hogy tartsa be a Putyin elleni nemzetközi elfogatóparancsot.
 

Megérkezett az előrejelzés: megvan, mikor áll be változás Magyarország időjárásában

Október 23-án jelentős időjárás-változás várható Magyarországon: a nappali, helyenként 25 fokos meleg után este nyugat felől hidegfront érkezik, amely elsősorban a Dunántúlon okozhat intenzív csapadékot - írta meg az Időkép.

Csak a rezsit kell fizetni: hihetetlen lehetőséggel segítik a vidéki fiatalokat - Így lehet pályázni!

Lengyeltóti önkormányzata új programmal támogatja a fiatalokat: a bérleti díjat elengedik, csak a rezsit kell fizetni. A cél a fiatalok helyben tartása és a város közösségének erősítése.

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

