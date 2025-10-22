Nézőpont Intézet: Orbán Viktor vezet Magyar Péter előtt

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a választókorú, vagyis 18 évesnél idősebb magyarok relatív többsége (45 százalék) szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére, Magyar Péterről 34 százalék gondolja ugyanezt. A Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökei messze elmaradnak ebben a versenyben, Toroczkai Lászlót 5 százaléknyian, míg Dobrev Klárát az aktív választók 3 százaléka gondolja legalkalmasabb miniszterelnöknek. Mindössze 5 százalék nem akart vagy tudott válaszolni a kérdésre.

Az Nézőpont Intézet kutatása 2025. október 20. és 22. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba plusz-mínusz 3,16 százalék. A teljes népességben a magyar választók 43 százaléka tartja Orbán Viktort a legalkalmasabb miniszterelnöknek, 30 százaléka Magyar Pétert, 5 százalék Toroczkai Lászlót, 3 százalék Dobrev Klárát.