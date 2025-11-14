Nézőpont: Orbán Viktor választási győzelmére jelenleg sokkal többen számítanak

Orbán Viktor amerikai látogatását követően a magyarok fele úgy véli, a következő országgyűlési választást a jelenlegi kormányfő nyeri meg, míg Magyar Péter győzelmét a lakosság harmada tartja valószínűnek.

Az intézet november 10–12. között végzett, a teljes felnőtt népességet reprezentáló felmérésében arra kérdezett rá, hogy Orbán Viktor vagy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter lehet-e a következő választás nyertese – idézi az Index.

A kutatás szerint a választók 50 százaléka Orbán Viktor esélyeit látja nagyobbnak, míg 32 százalék Magyar Péterre tippel. A megkérdezettek 18 százaléka nem tudott, illetve nem akart állást foglalni.

Az esélyeket a bizonytalan szavazók döntése boríthatja fel. Ők a teljes minta 15 százalékát adják, és gyakran nem politikai szimpátia, hanem a feltételezett győzteshez való igazodás alapján döntenek. Közülük 42 százalék Orbán Viktor sikerét valószínűsíti, mindössze 10 százalék gondolja úgy, hogy Magyar Péter nyerhet, míg 48 százalékuk nem tudott választ adni, és elképzelhető, hogy végül nem is vesznek részt a 2026-os választáson.