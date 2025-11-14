ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.67
usd:
331
bux:
107777.19
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Nézőpont: Orbán Viktor választási győzelmére jelenleg sokkal többen számítanak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Nézőpont Intézet friss felmérése szerint jelenleg minden második magyar Orbán Viktor győzelmét tartja valószínűnek a 2026-os választáson, míg Magyar Péter sikerére a lakosság harmada számít.

Orbán Viktor amerikai látogatását követően a magyarok fele úgy véli, a következő országgyűlési választást a jelenlegi kormányfő nyeri meg, míg Magyar Péter győzelmét a lakosság harmada tartja valószínűnek.

Az intézet november 10–12. között végzett, a teljes felnőtt népességet reprezentáló felmérésében arra kérdezett rá, hogy Orbán Viktor vagy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter lehet-e a következő választás nyertese – idézi az Index.

A kutatás szerint a választók 50 százaléka Orbán Viktor esélyeit látja nagyobbnak, míg 32 százalék Magyar Péterre tippel. A megkérdezettek 18 százaléka nem tudott, illetve nem akart állást foglalni.

Az esélyeket a bizonytalan szavazók döntése boríthatja fel. Ők a teljes minta 15 százalékát adják, és gyakran nem politikai szimpátia, hanem a feltételezett győzteshez való igazodás alapján döntenek. Közülük 42 százalék Orbán Viktor sikerét valószínűsíti, mindössze 10 százalék gondolja úgy, hogy Magyar Péter nyerhet, míg 48 százalékuk nem tudott választ adni, és elképzelhető, hogy végül nem is vesznek részt a 2026-os választáson.

Kezdőlap    Belföld    Nézőpont: Orbán Viktor választási győzelmére jelenleg sokkal többen számítanak

kutatás

nézőpont intézet

választás 2026

esélyes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Ambrus: a mostani helyzet „úri szabóság, hozott anyagból” dolgozunk
Aréna

Kiss Ambrus: a mostani helyzet „úri szabóság, hozott anyagból” dolgozunk
A Fővárosi Ítélőtábla döntése szerint harminc napon belül főpolgármester-helyettest kell választania a Fővárosi Közgyűlésnek. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, mivel nincs klasszikus értelemben vett koalíciós többség, nehéz lesz olyan személyt találni, aki 17 támogató szavazatot kap majd. Hozzátette: olyan személyi ügyről van szó, amiben a főpolgármester saját hatáskörében, egyénileg terjesztheti elő a jelöltjét.
 

Hónapokon belül láthatóvá válik, mit szeretne Rákosrendezőn a főváros

Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Az írek dublini győzelmével nyílttá vált a helyzet matematikailag a labdarúgó-világbajnoki selejtezős csoportban, a magyar csapat még nem biztosan pótselejtezős, de akár első is lehet, tehát egyenes ágon is kijuthat a vb-re. És ki is eshet. Portugália verte Magyarországot, Magyarország verte Örményországot, Örményország Írországot, Írország pedig Portugáliát. Mutatjuk a lehetőségek hálóját!
 

Háborog Cristiano Ronaldo piros lapja miatt a portugál szövetségi kapitány – videó

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
AI nélkül nincs jövője, ember nélkül viszont nincs értelme a HR-nek – A tech ereje és kockázatai a szakma csúcsrendezvényének fókuszában

AI nélkül nincs jövője, ember nélkül viszont nincs értelme a HR-nek – A tech ereje és kockázatai a szakma csúcsrendezvényének fókuszában

Az AI korában nem meglepő módon a HR szerepe radikálisan átalakul, ami óhatatlanul hívja életre az igényt, hogy támogató funkcióból stratégiai szintű hajtóerővé avanzsáljon. Illés Kata, AI architect, az Indivizo Zrt. alapító-tulajdonosa úgy véli, hogy a vállalatoknak nemcsak az automatizálás és a hatékonyság kényszereire kell reagálniuk, hanem arra is, hogyan maradhat a munka emberközpontú, ami egyben soha nem látott felelősség is. A témában a szakember részletesen is megosztja gondolatait a HR (R)evolution 2025 powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencián november 26-án.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt

Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt

A kormány 860 milliárd forintot csoportosít át, a banki extraprofitadó emeléséből pedig a kisvállalatok adócsökkentését finanszírozzák.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 10:37
Kiss Ambrus: a mostani helyzet „úri szabóság, hozott anyagból” dolgozunk
2025. november 14. 10:14
MCC: konferencia a globális kábítószer-járványról
×
×
×
×