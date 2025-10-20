ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 20. hétfő Vendel
Budapest, 2025. október 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Alice Weidelt, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét a Parlamentben 2025. október 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor az AfD társelnökével tárgyalt

Infostart / MTI

A miniszterelnök a Parlamentben találkozott Alice Weidellel - közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Alice Weidel az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke az Orbán Viktorral folytatott megbeszéléseket követően a XXI. Század Intézet rendezvényén tart előadást.

A nemzet a 21. században is alapja az állampolitikának, és feltétele a demokráciának - mondta Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt frakcióvezetője és társelnöke a Németország és Európa címmel tartott előadásán hétfőn a Várkert Bazárban. A német politikus úgy fogalmazott, az AfD víziójának kiindulása, alapvetése a nemzet. "A szuverén nemzetállam az alapja a demokráciának, szabadságnak és önrendelkezésnek" - hangsúlyozta, hozzátéve:

a felelősségteljes politikusok szolgálják a polgárokat, nem pedig uralkodnak felettük.

Alice Weidel szavai szerint a mai Németországban nem működik normálisan a demokrácia, a baloldal hozzáláncolja magát a hatalomhoz, a polgárok akarata pedig veszélyben van. A kontrollálatlan, tömeges illegális migráció antiszemitizmust és bűnözést okoz, a német kormány óriási hiteleket vett fel, a német ipar pedig haldoklik, minden hónapban tízezer ipari munkahely vész el - sorolta a problémákat. Hozzátette: annyira rossz a helyzet, hogy 2025-ben 22 ezer csőddel számolnak a német vállalatok körében, ami naponta hatvan céget jelent.

A politikus azt mondta, az emberek elszegényednek, és a saját bőrükön érzik a gazdasági romlást. A reményt az AfD jelenti számukra - jelentette ki, hozzátéve: az elmúlt hetek felmérései szerint az AfD lett a legerősebb politikai erő Németországban. "Mi készen állunk, hogy átvegyük a kormányzási felelősséget" - szögezte le.

Alice Weidel közölte, ha meg tudnák valósítani pártjuk elképzeléseit, akkor biztos határvédelemmel akadályoznák meg az illegális migrációt és a bűnözést. Modernizálni kell a menedékjogot, és a legális migrációra kell koncentrálni - fűzte hozzá. "Annyi embert fogadnánk be, amennyit el tud viselni az ország" - magyarázta, kiemelve: az egyenlőséget helyeznék a középpontba, az etnokulturális alapú privilégiumok pedig megszűnnének.

Fontosnak nevezte továbbá a bíróságok és a média függetlenségét.

Rögzítette: vissza kell állítani a fékek és egyensúlyok érvényesülését. "Az AfD víziója szerint nem gyámkodna a kormány a polgárok felett, nem hozna létre neo-feudális rendszereket, és nem befolyásolná ideológiailag a családi életet. Annyi nettó jövedelmet hagyna az adófizetők zsebébe, amennyiből mindenki el tudja tartani a családját, és tud gondoskodni a jövőről" - fogalmazott a német politikus, aki hangsúlyozta: egy jó kormány tudja, hogy a polgári középosztály és a kkv-k jelentik a jólét gerincét minden országban.

Alice Weidel kitért a teljesítményorientált és világnézetileg semleges oktatásügy, valamint a korrekt és egyenrangú külpolitikai kapcsolatok fontosságára is. Úgy folytatta: a szabadságvágy és a jogállamiság tisztelete összeköti a magyar és a német nemzetet. Magyarország évek óta "világítótornya" a szabadságnak Európában, sok ország - köztük Németország is - követni fogja ezt a példát - húzta alá.

A politikus azt mondta: vissza kell rántani Európát a baloldali erők karmából. "Európa nem Brüsszel, Európa szíve az európai fővárosokban dobog" - tette hozzá. Alice Weidel rögzítette: az Európai Unió reformjától szabadságot, jólétet és békét várnak. Köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért a békéért dolgozik. Nincs jobb hely a világon, mint Budapest - hangoztatta.

Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet főigazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta: Magyarország a szabadság hazája, a magyar emberek többsége kíváncsi és nyitott. "Mi magyarok nem tudunk szabadság nélkül élni, ezt bizonyítja 1956 is" - jegyezte meg.

Schmidt Mária szavai szerint a magyarok évezredes túlélésének záloga "nem csak az volt, hogy kitartottunk a saját értékrendünk mellett, hanem az is, hogy meg akartuk érteni a körülöttünk lévő világot."

Hozzátette: szabadság csakis a békében teljesedhet ki.

"Büszkék vagyunk arra, hogy a közeljövőben Budapest adhat otthont annak a csúcstalálkozójának, amelyen Donald Trump és Vlagyimir Putyin elhozhatja kontinensünk számára a várva várt békét" - emelte ki Schmidt Mária.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-főigazgatója azt mondta: az európai elit számára a demokrácia nem érték, hanem eszköz. Addig jó, és addig érvényes, amíg csak ők győzhetnek - fűzte hozzá.

Szavai szerint a nyugati elit a demokrácia jelszava mögé bújva szisztematikus hadjáratot folytat az AfD ellen. Betiltással fenyegetik azt a pártot, ami több millió német polgár érdekeit képviseli - mutatott rá, megjegyezve: "kommunista tempó ez", amit mi, magyarok sokszor láttunk már, és Brüsszelben most is ilyet tapasztalunk.

Az elnök-főigazgató kiemelte: Alice Weidel a német életforma fennmaradásának szabadságharcosa.

