Döbbenetes magyarázatot adtak a bölcsődei dolgozók az eltört lábú kisfiú édesanyjának

Az édesanya gondatlanság miatt tett feljelentést, mert nem érti, miért őt értesítették a bölcsődéből, és miért nem azonnal a mentőket hívták. Elmondása szerint mire megérkezett, gyermeke lába kétszeresére dagadt. A dolgozók az anya szerint azzal védekeztek: „nincs röntgenszemünk”.
A rendőrség lezárta az ügyben indított vizsgálatot, és közölte: nem történt szabályszegés vagy mulasztás.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint nincs olyan szabály, amely előírná, hogy a szülő megérkezését meg kell várni az orvosi ellátás előtt.
A bölcsőde nevét és az intézmény pontos megnevezését nem hozták nyilvánosságra.
Fotónk illusztráció.