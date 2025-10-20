ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 20. hétfő
A képen röntgenen át készült csontok láthatók.
Nyitókép: Fotó: Tara Winstead: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/torott-attetszo-kulonfele-diagnosztikai-7723513/

Döbbenetes magyarázatot adtak a bölcsődei dolgozók az eltört lábú kisfiú édesanyjának

Infostart

Súlyos baleset történt egy nyíregyházi bölcsődében: egy kétéves kisfiú júliusban az udvaron játszva combcsontját törte. A gyermeket többször meg kellett operálni, és újra kellett tanulnia állni és járni – derült ki az RTL Híradó riportjából.

Az édesanya gondatlanság miatt tett feljelentést, mert nem érti, miért őt értesítették a bölcsődéből, és miért nem azonnal a mentőket hívták. Elmondása szerint mire megérkezett, gyermeke lába kétszeresére dagadt. A dolgozók az anya szerint azzal védekeztek: „nincs röntgenszemünk”.

A rendőrség lezárta az ügyben indított vizsgálatot, és közölte: nem történt szabályszegés vagy mulasztás.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint nincs olyan szabály, amely előírná, hogy a szülő megérkezését meg kell várni az orvosi ellátás előtt.

A bölcsőde nevét és az intézmény pontos megnevezését nem hozták nyilvánosságra.

Fotónk illusztráció.

