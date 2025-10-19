Áll a bál Vácon, vasárnapra hívták össze rendkívüli ülést

A polgármester szerint a döntés veszélyezteti a rendezvény megszervezését, míg az ellenzéki képviselők úgy vélik, nem az adventi vásár elmaradásáról van szó, hanem a szervezési mód és a költségek átláthatósága körüli vitáról.

Az előterjesztés alapján a város a Levi’s Event Kft.-vel kötött volna szerződést a színpad és a színpadi programok biztosítására, miután a Madách Imre Művelődési Központ idén nem tudja ellátni ezt a feladatot. A 3 millió forintos keretből 1 millió forintot a „Gyermekek táboroztatása”, 1,5 milliót pedig a „Plakátok, meghívók, nyomdaköltség” soráról csoportosítottak volna át, az OTP Bank további 500 ezer forinttal támogatná a rendezvényt - olvasható ki a vac.hu-n megtalálható dokumentumból.

Az ellenzéki képviselők szerint a vita nem a vásár megtartásáról szól, hanem arról, hogy a város miért szervezné ki a feladatot egy külsős cégnek, miközben az önkormányzati intézmények is alkalmasak lennének erre.

Többen kifogásolták, hogy a rendezvényszervező cég nem nyújtott be részletes programtervet, így nem látható, mire fordítanák pontosan a 3 millió forintot. A főszervező, Loksa Levente szerint a vásár eddig sem kapott pénzt a várostól, a támogatás kizárólag a színpadi programokra vonatkozna - olvasható a vaconline.hu-n.

A rendkívüli ülésen a képviselők újra szavaznak az adventi programok finanszírozásáról.