eur:
392.47
usd:
339.12
bux:
102456.84
2025. október 14. kedd Helén
Under arrest, a mans hands with clenched fists are handcuffed behind him. Black background with copy space.
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Tömegverekedés tört ki Miskolcon, kivonultak a rendőrök és a mentők

Infostart

Két társaság szóváltásba keveredett Miskolc belvárosában vasárnap hajnalban. A rendőrök mellett mentők is kivonultak a helyszínre.

Vasárnap hajnalban egy incidenshez riasztották a hatóságokat Miskolcon, akik rekordidő alatt, mindössze két percen belül a helyszínre érkeztek – írja a minap.hu helyi hírportál. Az önkormányzati rendészet és a rendőrség munkatársai közösen intézkedtek, és gyors fellépésüknek köszönhetően sikerült időben megfékezni a kialakult helyzetet.

A rendőrség csoportosan garázdaság megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. Öt főt hallgattak ki gyanúsítottként.

Hollósy András miskolci alpolgármester szerint a gyors reakció a Miskolcon megújult térfigyelő rendszernek is köszönhető, amely lehetővé tette, hogy a hatóságok azonnal értesüljenek a történtekről és összehangoltan lépjenek fel. Az esetről a politikus is beszámolt a Facebook-oldalán, ahol képeket is közzétett.

