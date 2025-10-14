Tömegverekedés tört ki Miskolcon, kivonultak a rendőrök és a mentők

Vasárnap hajnalban egy incidenshez riasztották a hatóságokat Miskolcon, akik rekordidő alatt, mindössze két percen belül a helyszínre érkeztek – írja a minap.hu helyi hírportál. Az önkormányzati rendészet és a rendőrség munkatársai közösen intézkedtek, és gyors fellépésüknek köszönhetően sikerült időben megfékezni a kialakult helyzetet.

A rendőrség csoportosan garázdaság megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. Öt főt hallgattak ki gyanúsítottként.

Hollósy András miskolci alpolgármester szerint a gyors reakció a Miskolcon megújult térfigyelő rendszernek is köszönhető, amely lehetővé tette, hogy a hatóságok azonnal értesüljenek a történtekről és összehangoltan lépjenek fel. Az esetről a politikus is beszámolt a Facebook-oldalán, ahol képeket is közzétett.