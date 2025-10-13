ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.07
usd:
338.89
bux:
102752.5
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Hiány: alig van a legtöbb piacon ebből a fontos élelmiszerből

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kevés az eső, ezért kevés a gomba is, az Alföldön szinte egyáltalán nem nő.

Az Alföldön szinte egyáltalán nem termett gomba az utóbbi időben – mondta a Délmagyarnak a szegedi piac gombaszakértője, Katzenmayer Jánosné Kati. „Dóc, Balástya és Sándorfalva is jó lelőhelyek voltak, régen emiatt tele volt gombaárussal a piac. De látható, hogy mostanra már csak pár asztalnál árulnak, többen ráadásul termesztett gombát. Ma nálam hárman voltak bevizsgáltatni, amit szedtek, de mindannyian a hegyekből hozták a gombát” – tette hozzá.

Mint mondta,

az Őrségbe, illetve Zala vagy Vas megyébe kell elutaznia annak, aki most szeretne gombászni.

A piacon gombár árulók is elmondják: csak pár darabot tudtak szedni néhány fajtából: hiába van már ősz, nem indult el még a szezon.A gombászók nagyon várják az esőt, mert amíg nem jön, nem lesz gomba sem. És a héten nem várható komoly csapadék...

A vadon növő gombák egyébként a megszokott termesztett csiperkénél jóval fűszeresebb, erőteljesebb ízűek. Akár ezeket, akár a bolti, termesztett gombát választjuk, azzal jót teszünk egészségünknek.

Kezdőlap    Belföld    Hiány: alig van a legtöbb piacon ebből a fontos élelmiszerből

időjárás

természet

aszály

gomba

alföld

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több mint egy hónapos mélyponton a forint a dollárral szemben

Több mint egy hónapos mélyponton a forint a dollárral szemben

Erős kezdés után hétfő délelőttre ismét gyengülni kezdett a forint: miközben az euró 392, a dollár pedig 339 forint felett jár, utóbbihoz képest a magyar fizetőeszköz szeptember 3-a óta nem állt ilyen gyengén. A devizapiaci mozgásokat a nemzetközi bizonytalanság is fokozza, miután Donald Trump pénteki bejelentése megrázta a pénzpiacokat: az amerikai elnök novembertől minden kínai termékre 100 százalékos pótlólagos vámot vetne ki, válaszul Peking ritkaföldfém-exportjára bevezetett korlátozásokra. A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon. Részletek itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem eladó a legendás olasz futballklub: feljelenti a vezetőség azt, aki ezt terjeszti

Nem eladó a legendás olasz futballklub: feljelenti a vezetőség azt, aki ezt terjeszti

A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hostages reunited with families as Trump leaves Israel for Gaza summit in Egypt

Hostages reunited with families as Trump leaves Israel for Gaza summit in Egypt

Israel has also released almost 2,000 Palestinian detainees, with busloads greeted by huge crowds in the occupied West Bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 15:49
Karikó Katalin és Krasznahorkai László kapcsolatára most fény derült
2025. október 13. 15:27
Mogyorós-málnás csoda nyerte a Balaton sütije idei versenyét
×
×
×
×