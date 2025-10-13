Hiány: alig van a legtöbb piacon ebből a fontos élelmiszerből

Az Alföldön szinte egyáltalán nem termett gomba az utóbbi időben – mondta a Délmagyarnak a szegedi piac gombaszakértője, Katzenmayer Jánosné Kati. „Dóc, Balástya és Sándorfalva is jó lelőhelyek voltak, régen emiatt tele volt gombaárussal a piac. De látható, hogy mostanra már csak pár asztalnál árulnak, többen ráadásul termesztett gombát. Ma nálam hárman voltak bevizsgáltatni, amit szedtek, de mindannyian a hegyekből hozták a gombát” – tette hozzá.

Mint mondta,

az Őrségbe, illetve Zala vagy Vas megyébe kell elutaznia annak, aki most szeretne gombászni.

A piacon gombár árulók is elmondják: csak pár darabot tudtak szedni néhány fajtából: hiába van már ősz, nem indult el még a szezon.A gombászók nagyon várják az esőt, mert amíg nem jön, nem lesz gomba sem. És a héten nem várható komoly csapadék...

A vadon növő gombák egyébként a megszokott termesztett csiperkénél jóval fűszeresebb, erőteljesebb ízűek. Akár ezeket, akár a bolti, termesztett gombát választjuk, azzal jót teszünk egészségünknek.