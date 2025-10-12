Videón az Egerben felborult mentőautó, egy mentős is megsérült

A baleset a négysávos úton történt. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az esetkocsi megkülönböztető jelzést használt, ám egy személyautó sofőrje – a jelenlegi információk szerint feltehetően figyelmen kívül hagyva a jelzést – nekiütközött.

Az Országos Mentőszolgálat a heol.hu-nak megerősítette, hogy a balesetben az esetkocsi egyik bajtársa könnyebb kézsérülést szenvedett, akit kórházba szállítottak.

A mentőben tartózkodó beteget másik mentőautó vitte tovább a kórházba.

A helyszíni beszámolók szerint a személyautó valószínűleg zöld jelzésen haladt, amikor az ütközés bekövetkezett.

A baleset miatt a forgalom torlódott a kereszteződésben, de a rendőrség irányításával a mentőautót hamarosan kerekeire állították, és a közlekedés várhatóan hamarosan zavartalanul haladhat.

Fotónk egy korábbi balesetnél készült.