2025. október 12. vasárnap Miksa
Felborult mentőautó Budapest XV. kerületben 2024. október 6-án. A megkülönböztető fény és hangjelzést használó mentőautónak jobbról nekiütközött egy személygépkocsi az Apolló utca és Késmárk utca kereszteződésében. A mentő felborult, a benne utazók megsérültek.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Videón az Egerben felborult mentőautó, egy mentős is megsérült

Infostart

Személyautóval ütközött és oldalára borult egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó Egerben, a 25-ös főút és a Szvorényi út forgalmas kereszteződésében. A balesetben a mentőszemélyzet egyik tagja megsérült, a mentőben szállított beteget másik járművel vitték tovább.

A baleset a négysávos úton történt. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az esetkocsi megkülönböztető jelzést használt, ám egy személyautó sofőrje – a jelenlegi információk szerint feltehetően figyelmen kívül hagyva a jelzést – nekiütközött.

Az Országos Mentőszolgálat a heol.hu-nak megerősítette, hogy a balesetben az esetkocsi egyik bajtársa könnyebb kézsérülést szenvedett, akit kórházba szállítottak.

A mentőben tartózkodó beteget másik mentőautó vitte tovább a kórházba.

A helyszíni beszámolók szerint a személyautó valószínűleg zöld jelzésen haladt, amikor az ütközés bekövetkezett.

A baleset miatt a forgalom torlódott a kereszteződésben, de a rendőrség irányításával a mentőautót hamarosan kerekeire állították, és a közlekedés várhatóan hamarosan zavartalanul haladhat.

Fotónk egy korábbi balesetnél készült.

