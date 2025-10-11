ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (középen) beszédet mond a Tátra téri piacon tartott aláírásgyûjtésen Pesterzsébeten 2025. október 11-én. A mai napon aláírásgyûjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen - írta a kormányfõ Facebook bejegyzésében ezen a napon reggel.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: ki kell maradnunk a háborúból

Infostart / MTI

Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon.

A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet. Kijelentette: azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben "Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia".

Mint mondta, Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy "háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk", az európai gazdaságot pedig alárendelik ennek a tervnek.

Ez veszély, mert a háború most is rosszat tesz a magyar gazdaságnak, blokkolja a gazdaság növekedését egész Európában és Magyarországon is - emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette: ha nem lenne a háború, a gazdasági növekedés két-háromszorosára ugrana néhány hónapon belül.

Magyarország azért küzd, hogy kimaradjon ebből az elhibázott gazdaságpolitikából - emelte ki, hozzátéve, az Európai Unió azonban át akarja állítani az európai gazdaságot egy hadigazdaságba, de "ebből nekünk ki kell maradnunk".

Szólt arról is, hogy a második világháborúban Budapest szenvedte el a második leghosszabb ostromot. Ha valahol szenvedtek a legutóbbi háborúban sokat, az éppen Budapesten volt, ezért Budapesten budapestinek lenni alapvetően és automatikusan békepártiságot kell, hogy jelentsen. Egy budapesti nem állhat egyszerűen a háború mellett, mert az visszahozza azt a szenvedést, amit egyszer már ez a város megélt - fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a Tisza Párt "brüsszeli projekt", és minden szervezet, ami Brüsszel mellett áll, elveszi a magyarok pénzét Brüsszelben, onnan pedig Ukrajnába küldi. Ezért akarnak adót emelni, az adóemelés már egy lépés az európai gazdaság háborús átalakítása irányába - jegyezte meg.

Jelezte: október 23-án és 24-én a miniszterelnökök tanácsa ülésezni fog, ezen meg kell akadályozni, hogy olyan döntés szülessen, ami "beletolná" Európát és Magyarországot a háborúba. Világosan meg kell mondani, hogy se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk ebbe a háborúba - emelte ki.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Magyarország mindig ki akart maradni a háborúból. Tisza István és Horthy Miklós sem akart beleegyezni, "de a végén belenyomtak bennünket a háborúba" és "most az a feladat, hogy nekünk sikerüljön az, ami nekik nem sikerült".

"Ha a magyarok összeállnak és megsegítenek engem ebben a küzdelemben és egyértelműen kimondjuk, hogy nem küldünk katonákat, nem adunk pénzt és nem járulunk hozzá az európai gazdaság hadigazdaságából való átalakításához, akkor ki tudunk maradni" - hangsúlyozta, hozzátéve, ez az aláírásgyűjtés értelme.

A miniszterelnök szólt a jövő évi országgyűlési választásról is, mint mondta, Budapesten "a szénánk nem áll jól", de úgy gondolja, a külső kerületekben az ellenfeleikkel azonos eséllyel vágnak neki a választásnak. Hozzátette: a külső kerületek mandátumait "be kell húzni", és arra bíztatta a megjelenteket, szavazzanak Földesi Gyulára, a Fidesz választókerületi elnökére, "hogy a polgári, nemzeti és keresztény kormányzást tudjuk folytatni".

Orbán Viktor azt javasolta a polgári, nemzeti és keresztény közösségnek, hogy sose mondjon le Budapestről, mert az "a mi otthonunk", a nemzet fővárosa. Budapest tartozik a hazának azzal, hogy nem engedi, hogy csak vörös lobogót emeljenek magasba ebből a városból - tette hozzá.

Szólt arról is, nem kívánja az országnak, hogy "kipróbáljon egy olyan kormányzást", amely a brüsszeli utasításokat hajtja végre. Jelezte: országosan "jó reményekre okot adó mértékben élvezzük az emberek támogatását, tehát ennek a választásnak mi vagyunk az esélyesei". A miniszterelnök azt javasolta az embereknek, a döntésüknél a legfontosabb szempont a biztonság legyen, mert "a változás túl nagy kockázat".

A pesterzsébeti piacon "Mondjunk nemet a háborús tervekre" feliratú pultoknál gyűjtötték az aláírásokat az aktivisták. A rendezvényen megjelent Szabados Ákos, a XX. kerület és Bese Ferenc, a XXIII. kerület független polgármestere, a miniszterelnök Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel érkezett a rendezvényre, ahol több mint százan várták. A miniszterelnök a rendezvényen szelfizett a választópolgárokkal és hosszan beszélgetett velük.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: ki kell maradnunk a háborúból

orbán viktor

pesterzsébet

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hibrid háború Európában: zúgolódnak a németek, vannak, akik már fegyverhez nyúlnának

Hibrid háború Európában: zúgolódnak a németek, vannak, akik már fegyverhez nyúlnának

A német légitársaságok határozott politikai fellépést, a repülőterek körül röpködő ismeretlen (vélhetően orosz) drónok lelövését követelik - közölte a Spiegel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Módosulnak az Európai Unióban a belépési szabályok: őrült dugókra, fennakadásokra készülj!

Módosulnak az Európai Unióban a belépési szabályok: őrült dugókra, fennakadásokra készülj!

Vasárnaptól életbe lép az Európai Unió új beléptetési és kiléptetési rendszere (EES).

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

As part of the first phase of the Gaza deal Trump brokered, Hamas has until 12:00 local time (09:00 GMT) on Monday to release all Israeli hostages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 11. 11:45
Mi Hazánk: nem kötünk paktumokat, nem alkuszunk
2025. október 11. 10:51
Nacsa Lőrinc az elmúlt 15 év nemzetpolitikájáról beszélt
×
×
×
×