ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Egészségfejlesztés az iskolákban, EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) bevezetése a Kréta-rendszerbe címmel tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2024. szeptember 2-án. A fejlesztések révén idén szeptembertől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolai orvosi igazolásokat az azt kiállító orvos egyből a Kréta-rendszerbe küldje.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Különleges könnyítést kaptak egyes nyugdíjasok

Infostart / MTI

Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyben dolgozóknál.

Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál - jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter közölte: a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében

mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak.

Így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodáspolitikában dolgozókra. A kérvényezés menete egyszerűsödik: a szakdolgozók esetében munkáltatói, az orvosoknál belügyminisztériumi döntés lesz, a folyamat ezután "automatikus".

Az államtitkár kitért arra, hogy a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ), valamint a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) már régóta jelezte a nyugdíj melletti foglalkoztatás szabályainak átgondolását.

Azt mondta, az érdekvédelmi szervezetek rávilágítottak arra, hogy a korábbi rendszer - amelyben nem nyugdíjat, hanem nyugdíjpótló ellátást kaptak azok, akik továbbdolgoztak - nehézkes, bürokratikus, és a hibalehetőséget is magában hordozza.

Megköszönve az érdekvédelmi szervezetek eddigi javaslatait, Takács Péter jelezte: a kormány továbbra is számít az együttműködésre.

Szakszervezet: 2013-ban elindult egy folyamat

Cser Ágnes, az MSZ EDDSZ elnöke azt mondta: az érdemi tárgyalás 2013-ban kezdődött az érdekképviselet és a kormány között, aminek köszönhetően 2016-ban "nemzetközi szinten is példátlan bérfelzárkózási program indult el".

"Ez azt eredményezte, hogy a nemzetgazdasági 20-21. helyről az egészségügyben dolgozók a 4. helyre jöttek fel" - emelte ki.

Kitért arra: az egészségügyi közszolgáltatás az egyik legfontosabb terület, ezért nem mindegy, hogy elegendő munkavállaló áll-e rendelkezésre. Ezt csak úgy tudják biztosítani, ha lehetőséget adnak a nyugdíjaskorúak foglalkoztatására - mondta.

Úgy fogalmazott: lehetőség eddig is volt a továbbfoglalkoztatásra, csak kicsit bonyolultan, mostantól azonban az egészségügyben dolgozók is megkapják a nyugdíjukat és a keresetüket is.

Kitért arra, hogy az MSZ EDDSZ a választási kampányban nem vesz részt, az érdekképviselet továbbra is a munkavállalók élet- és munkakörülményeit vizsgálva tesz javaslatokat.

A kényszernyugdíjazás megszűnt

Toma Lajos, a MÖSZ elnöke arról beszélt, hogy "egy hosszabb út egyik állomásához érkeztek most", hiszen 2013 óta kezdeményezik az egészségügyi dolgozókat érintő úgynevezett kényszernyugdíjazás megszüntetését.

Eredménynek nevezte a megszüntetését a dupla ellátás tilalmának, amelynek értelmében az egészségügyi dolgozó nem kaphatott egyszerre nyugdíjat és munkabért.

Kezdőlap    Belföld    Különleges könnyítést kaptak egyes nyugdíjasok

egészségügy

nyugdíjas

adminisztráció

takács péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Volt egyszer egy csokoládé, amelyet a gyerekek mindig is imádtak, de 2024-ben a befektetők is szeretni kezdtek. A kakaó ára ugyanis abban az évben közel hatszorozott. A gazdák fellázadtak az éhbér ellen, a politikusok pedig újfajta „édes diplomáciát” találtak fel. De mielőtt bárki elhitte volna, hogy a kakaó a XXI. század olaja, a piac emlékeztetett, hogy a csoki is csak addig forró, amíg el nem olvad.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ketyeg az óra, Magyarország végleg elveszítheti a teljes 10,5 milliárd eurós uniós támogatást

Ketyeg az óra, Magyarország végleg elveszítheti a teljes 10,5 milliárd eurós uniós támogatást

Az uniós helyreállítási alap végrehajtása összességében jól halad, de a tagállamok között továbbra is nagy különbségek vannak – derül ki az Európai Bizottság friss jelentéséből. Az RRF eddig 362 milliárd eurót juttatott a gazdaságba, főként zöld és digitális beruházásokra, amelyek 2030-ig mintegy 900 milliárd euróval növelhetik az EU GDP-jét. A legnagyobb tagállamok már lehívták forrásaik nagy részét, míg néhány ország – például Lengyelország, Románia, Bulgária és Magyarország – alig kapott a kifizetésekből. Magyarország a jogállamisági feltételek teljesítése hiányában egyáltalán nem fér hozzá az RRF-támogatásokhoz, így a hazai projekteket kizárólag költségvetési forrásból finanszírozza. Az Európa Bizottság figyelmeztet: ha 2026 nyaráig nem teljesülnek a vállalások, a források végleg elveszhetnek, ami Magyarországnak 4500 milliárd forintnyi érvágást jelentene.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsdöntő meccs előtt áll a magyar fociválogatott: meglesz a kötelező győzelem?

Sorsdöntő meccs előtt áll a magyar fociválogatott: meglesz a kötelező győzelem?

Az év talán legfontosabb mérkőzését játssza ma este a magyar labdarúgó-válogatott: ha ki akarunk jutni a jövő nyári vébére, akkor csak a győzelem elfogadható Örményország ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians return to ruined homes as Trump says Gaza ceasefire will 'hold'

Palestinians return to ruined homes as Trump says Gaza ceasefire will 'hold'

The countdown for a hostage and prisoner exchange has begun, as Israel says it's completed the first phase of troop withdrawal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 22:02
Könnyít a kormány az Otthon Start hitelprogram szabályain - a nap hírei
2025. október 10. 19:37
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
×
×
×
×