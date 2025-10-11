Különleges könnyítést kaptak egyes nyugdíjasok

Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál - jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter közölte: a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében

mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak.

Így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodáspolitikában dolgozókra. A kérvényezés menete egyszerűsödik: a szakdolgozók esetében munkáltatói, az orvosoknál belügyminisztériumi döntés lesz, a folyamat ezután "automatikus".

Rendelet A Magyar Közlönyben megjelent 309/2025. (X. 9.) sorszámú kormányrendelet értelmében „a nyugdíjfolyósító szerv nem szünetelteti az öregségi nyugdíj folyósítását”, feltéve, hogy a jogviszony szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál,

köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy

egészségügyi szolgáltatónál, illetve egészségügyi dolgozóként más költségvetési szervnél áll fenn. A rendelet szerint az egészségügyért felelős miniszter a 2025. december 5-ig megküldött – a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti – megkeresésében feltüntetett egészségügyi dolgozóknak a Tny. 83/C. §-a alapján 2025 decemberében szünetelő öregségi nyugdíját a nyugdíjfolyósító szerv 2026. január 1-től, hivatalból folyósítja.

Az államtitkár kitért arra, hogy a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ), valamint a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) már régóta jelezte a nyugdíj melletti foglalkoztatás szabályainak átgondolását.

Azt mondta, az érdekvédelmi szervezetek rávilágítottak arra, hogy a korábbi rendszer - amelyben nem nyugdíjat, hanem nyugdíjpótló ellátást kaptak azok, akik továbbdolgoztak - nehézkes, bürokratikus, és a hibalehetőséget is magában hordozza.

Megköszönve az érdekvédelmi szervezetek eddigi javaslatait, Takács Péter jelezte: a kormány továbbra is számít az együttműködésre.

Szakszervezet: 2013-ban elindult egy folyamat

Cser Ágnes, az MSZ EDDSZ elnöke azt mondta: az érdemi tárgyalás 2013-ban kezdődött az érdekképviselet és a kormány között, aminek köszönhetően 2016-ban "nemzetközi szinten is példátlan bérfelzárkózási program indult el".

"Ez azt eredményezte, hogy a nemzetgazdasági 20-21. helyről az egészségügyben dolgozók a 4. helyre jöttek fel" - emelte ki.

Kitért arra: az egészségügyi közszolgáltatás az egyik legfontosabb terület, ezért nem mindegy, hogy elegendő munkavállaló áll-e rendelkezésre. Ezt csak úgy tudják biztosítani, ha lehetőséget adnak a nyugdíjaskorúak foglalkoztatására - mondta.

Úgy fogalmazott: lehetőség eddig is volt a továbbfoglalkoztatásra, csak kicsit bonyolultan, mostantól azonban az egészségügyben dolgozók is megkapják a nyugdíjukat és a keresetüket is.

Kitért arra, hogy az MSZ EDDSZ a választási kampányban nem vesz részt, az érdekképviselet továbbra is a munkavállalók élet- és munkakörülményeit vizsgálva tesz javaslatokat.

A kényszernyugdíjazás megszűnt

Toma Lajos, a MÖSZ elnöke arról beszélt, hogy "egy hosszabb út egyik állomásához érkeztek most", hiszen 2013 óta kezdeményezik az egészségügyi dolgozókat érintő úgynevezett kényszernyugdíjazás megszüntetését.

Eredménynek nevezte a megszüntetését a dupla ellátás tilalmának, amelynek értelmében az egészségügyi dolgozó nem kaphatott egyszerre nyugdíjat és munkabért.