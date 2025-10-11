ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat Brigitta
Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Itt van a sorsfordító 5 szám

Infostart

Az ötös lottó nyerőszámai.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

  • 11 (tizenegy)
  • 15 (tizenöt)
  • 31 (harmincegy)
  • 75 (hetvenöt)
  • 79 (hetvenkilenc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 925 810 forint;

3 találatos szelvény 1841 darab, nyereményük egyenként 25 325 forint;

2 találatos szelvény 58 628 darab, nyereményük egyenként 3060 forint.

Joker: 456036

Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 44 915 720 forint.

szerencsejáték

sorsolás

ötös lottó

