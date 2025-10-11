Itt van a sorsfordító 5 szám

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
- 11 (tizenegy)
- 15 (tizenöt)
- 31 (harmincegy)
- 75 (hetvenöt)
- 79 (hetvenkilenc)
-
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 925 810 forint;
3 találatos szelvény 1841 darab, nyereményük egyenként 25 325 forint;
2 találatos szelvény 58 628 darab, nyereményük egyenként 3060 forint.
Joker: 456036
Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 44 915 720 forint.