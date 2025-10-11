Egy MSZP-s keresztbe tehet a Tisza Pártnak a fővárosban

Hiszékeny Dezső szerint a Tisza Párt jelöltjének megnevezése novemberben lesz döntő pillanat, és bár ő azt szeretné, hogy a körzetben egy ellenzéki induljon, ez országos szinten igényel egyeztetést - írja a nepszava.hu.

A képviselő elmondta: jó kapcsolatban van a helyi Tisza-szigetekkel, és több tag jelezte, hogy támogatná indulását.

A politikus 2022-ben több mint 60 százalékkal nyerte a választókerületet, amely évtizedek óta baloldali bástyának számít.

A pártok közötti megállapodásról és a Tisza Párt jelöltjéről novemberben várható döntés.