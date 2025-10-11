ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat
Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

Egy MSZP-s keresztbe tehet a Tisza Pártnak a fővárosban

Infostart

Hiszékeny Dezső, az MSZP országgyűlési képviselője egyelőre nem tervezi visszalépni a 2026-os választásokra tervezett jelöltségétől. A politikus hangsúlyozta: szeretné folytatni munkáját a XIII. kerületben, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a végső döntés az ellenzéki pártok országos megállapodásától függ.

Hiszékeny Dezső szerint a Tisza Párt jelöltjének megnevezése novemberben lesz döntő pillanat, és bár ő azt szeretné, hogy a körzetben egy ellenzéki induljon, ez országos szinten igényel egyeztetést - írja a nepszava.hu.

A képviselő elmondta: jó kapcsolatban van a helyi Tisza-szigetekkel, és több tag jelezte, hogy támogatná indulását.

A politikus 2022-ben több mint 60 százalékkal nyerte a választókerületet, amely évtizedek óta baloldali bástyának számít.

A pártok közötti megállapodásról és a Tisza Párt jelöltjéről novemberben várható döntés.

