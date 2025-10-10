ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10. péntek Gedeon
Egy kislányt fotóz anyukája a nyíregyházi Gyermekek Háza óvoda farsangján 2016. február 10-én.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

NAV-kisokos jön többgyermekes anyáknak

Infostart / MTI

Az elmúlt időszak leggyakrabban feltett kérdéseit összegyűjtve az adóhivatal pénteken tett közzé a honlapján egy tájékoztatót (Gyakran ismételt kérdések), amely egyértelmű, hasznos és gyakorlati információkat ad a kedvezményezetteknek. Ezzel a NAV újabb segítséget nyújt a kedvezmény érvényesítéséhez miután október 1-jétől él a háromgyermekes anyák adókedvezménye.

Októbertől benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után.

A kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre megtalálják a választ az édesanyák a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján. Az ügyfélszolgálatra érkezett kérdések alapján állította össze az adóhivatal a most közzétett harminc kérdés-választ, melyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek - írta az adóhivatal.

A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A kedvezmény érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez vagy a munkáltatónál vagy online a NAV-nál az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet.

Online már több mint negyvenezren kérték a háromgyerekes anyák kedvezményét, és a NAV továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy a segítse a kedvezmény igénybevételét. Korábban csaknem félmillió munkáltató figyelmét hívta fel a legfontosabb teendőkre, most a nyilatkozatot kitöltőknek kínál hasznos információkat - írta a NAV.

A KISOKOS ITT ELÉRHETŐ

2025. október 10. 09:54
Meglehetősen szeles ez a péntek
2025. október 10. 08:02
Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: mi, magyarok békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni
