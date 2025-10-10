ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 10. péntek
Red flower on tombstone at cemetery
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Már meghalni sem olcsó Magyarországon

Infostart

Elképesztően megemelkedtek a temetkezés költségei.

A koporsós temetés országos átlagára átlépte a félmillió forintot: a KSH friss adatai szerint szeptemberben már 501 800 forintot kellett fizetni egy ilyen temetésért - írja a Pénzcentrum. Ez egy év alatt több mint 12 százalékos drágulást jelent, ami jóval meghaladja a 4,3 százalékos inflációt. A hamvasztásos temetések költségei is meredeken nőttek, immár 355 880 forintra emelkedtek, ami közel 11 százalékos éves áremelkedés. A temetési költségek növekedése meghaladja a bérek emelkedésének ütemét is.

A koporsós temetés országos átlagára szeptemberre átlépte a félmillió forintot: egy ilyen temetésért átlagosan 501 800 forintot kellett fizetni, szemben az egy évvel korábbi 446 400 forinttal - derült ki a KSH friss adataiból. Ez közel 12,4 százalékos drágulást jelent egy év alatt. Az emelkedés üteme különösen az év elején gyorsult fel, ez minden bizonnyal az éves átárazásoknak tudható be, januárban ugyanis már majdnem 470 ezer forintot kellett fizetni az alapszolgáltatásért - és azóta folyamatosan nőtt az ár.

A hamvasztásos temetések költsége is számottevően emelkedett: az országos átlagár 2024 szeptemberében még 321 460 forint volt, míg 2025 szeptemberére 355 880 forintra nőtt, ami 10,7 százalékos éves drágulásnak felel meg.

A két temetési forma közötti árkülönbség az elmúlt egy évben folyamatosan nőtt: míg 2024 szeptemberében 124 940 forinttal került többe egy koporsós temetés a hamvasztásosnál, addig 2025 szeptemberére ez az eltérés már 145 920 forintra emelkedett. Ez több mint 16 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A különbség különösen az év elején ugrott meg, amikor a koporsós temetések ára gyorsabban drágult, így az eltérés mára már közel másfél százezer forintot tesz ki az országos átlagok alapján.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy közben 2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat - azaz a temetés az általános országos infláció majdnem triplájával drágult meg.

Valójában még ennél is drágább

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti adatok országos átlagárakat tükröznek, vagyis a valós költségek temetésenként jelentősen eltérhetnek. Az 500 ezer forint körüli átlagos koporsós temetési ár csak az alapvető szolgáltatásokat – például a sírásást, a ravatalozást és a gyászkocsi használatát – tartalmazza. Az ehhez kapcsolódó további tételek, mint a koporsó minősége, a koszorúk, a zenei szolgáltatás, a temetési ruha, illetve az egyházi szertartás külön költséget jelentenek, így a végösszeg akár a duplájára is nőhet.

temetkezés

temetés

hamvasztás

